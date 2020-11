VIDEO - In fața Casei Albe, americanii i-au cantat 'Goodbye' lui Donald Trump

Numeroşi americani au ieşit în stradă, în marile oraşe din SUA, pentru a sărbători victoria obţinută de Joe Biden la alegerile prezidenţiale.

Potrivit AFP, la Washington, mulţimea s-a strâns în zona Casei Albe şi pe Black Lives Matter Plaza, o parte a bulevardului care duce către reşedinţa preşedintelui SUA. Capitala federală este un bastion democrat. Oamenii au ieşit pe străzi purtând pancarte cu câştigătorii alegerilor, Biden şi Kamala Harris.

“Sunt foarte fericită şi mândră că mergem într-o altă direcţie”, a afirmat Amy Berger, în vârstă de 40 de ani, care a ieşit să se bucure de rezultatul alegerilor împreună cu fiul său.

În faza Casei Albe, oamenii strânşi i-au cântat "Goodbye" lui Donald Trump.

La New York, oraşul în care s-a născut Donald Trump, mulţimea a sărbătorit victoria lui Biden cu claxoane şi chiote. Catherine Griffin, 47 de ani, a plâns de bucurie după aflarea rezultatului. “Sunt fericită că Donald Trump iese din vieţile noastre, sperăm că pentru totdeauna”, a afirmat ea, făcând un apel la “un pic de normalitate”.

În faţa unei proprietăţi a lui Trump din New York, mulţimea a scandat: "Gata cu Trump".

Manifestaţii de bucurie au loc şi la San Francisco, Atlanta şi în alte oraşe americane.

Americanii au aşteptat patru zile până la aflarea numelui viitorului lor preşedinte. Cursa a fost strânsă, într-o ţară extrem de divizată. Sâmbătă, posturile de televiziune americane au anunţat că Joe Biden a depăşit pragul de 270 de mari electori, ceea ce îi permite să ocupe fotoliul de la Casa Albă de la începutul anului viitor.

Crowd singing “Goodbye” in front of the White House pic.twitter.com/1FdpRVID4W