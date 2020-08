VIDEO In loc sa-și ceara scuze, Orban susține ca i-au fost rastalmacite declarațiile jignitoare pentru profesori

După ce a afirmat că o creștere a salariilor profesorilor în actuala situație de criză ar echivala cu situația unei familii care și-ar bea banii la cârciumă, premierul Ludovic Orban nu își cere scuze, ci îi acuză pe alții că au interpretat greșit cele afirmate de el.

„Din pacate, unii care nu sunt foarte atenti la declaratiile mele au incercat să răstălmăceacă o declarati de-a mea. Intotdeauna am respectat profesorii, dupa parinti sunt oamenii pe care i-am iubit si respectat cel mai mult. A incerca sa fie prezenta o declaratie a mea ca o declaratie jignitoare este total in contradictie fata de atitudinea pe care am avut-o fata de cadrele didactice, pe care le respect..

Faptul ca nu putem sa facem crestera de la 1 septembrie se datoreaza situatiei bugetare si sunt convins ca foarte multi profesori vor intelege, pentru ca in astfel de perioade toti trebuie sa fim solidari. Cand ne va permite situatia financiara, vom aloca resursele catre cadrele didactice, astfel incat sa aiba venitul meritat”, a declarat Orban.