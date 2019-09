VIDEO Inca o LOVITURA incasata de Kosovo: Cehia anunța ca vrea sa revina asupra recunoașterii independenței sale

Preşedintele ceh, Milos Zeman, vrea să ştie dacă ţara sa poate reveni asupra recunoaşterii independenţei Kosovo, o fostă provincie sârbă, relatează The Associated Press.

Zeman a criticat pentru a doua oară Kosovo miercuri, în a doua zi a unei vizite în Serbia, informează news.ro.

Citește și: Mega-lovitura dată de frații Dedeman! Tranzacția uriașă făcută de aceștia

Kosovo, cu populaţie majoritar albaneză, şi-a proclamat independenţa faţă de Serbia în 2018, în urma unui război.

Peste 100 de ţări din lume recunosc independenţa Kosovo, inclusiv 23 dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene (UE).

Citește și: Anunț de ultimă oră al Olguței Vasilescu: ‘Trei vești bune, azi, de la Guvernul PSD’

Însă Serbia, care consideră Kosovo provincia sa de sud, Rusia şi China refuză să recunoască această independenţă.

Zeman a declarat marţi că nu-i place Kosovo. Miercuri, el a spus că va convoca experţi constituţionali cehi pentru a-i întreba dacă este posibil să schimbe poziţia Cehiei cu privire la recunoaşterea independeneţei Kosovo.

Citește și: Mega-bombă în cazul Caracal! Tonel Pop face dezvăluiri uluitoare

El a declarat că, ”din păcate nu este dictator” şi nu poate acţiona în mod unilateral.

Preşedintele ceh, în vârstă de 74 de ani, este celebru prin faptul că face uneori declaraţii ofensatoare şi comite gafe diplomatice.

Citește și: Mega-lovitura dată de frații Dedeman! Tranzacția uriașă făcută de aceștia .

Czech President Zeman caused a diplomatic storm on a state visit to Serbia by stating he disliked Kosovo.



The Czech Republic is among 23 EU nations that recognise the independence of the former Serbian province of Kosovo.



Serbia however does not. https://t.co/uNY6AlShBk pic.twitter.com/GqEVeXkZcc