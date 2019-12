VIDEO Inca un ATENTAT șocheaza mapamondul: Sunt cel puțin 73 de morți, peste 50 de raniți

73 de oameni au murit în atacul cu maşină-capcană produs sâmbătă dimineaţa la Mogadiscio, a declarat pentru dpa directorul spitalului Medina din capitala somaleză, Mohamed Yusuf.

Alte 54 de victime ale atacului au fost aduse la spital pentru tratament, a menţionat acesta, informează agerpres.ro.

Martorii au evocat o scenă devastatoare în urma atacului, comis cu un camion încărcat cu explozibil care a sărit în aer la un punct de control, într-o zonă aglomerată a oraşului.

Atentatul nu a fost revendicat deocamdată.

În octombrie 2017, un alt atac cu vehicul-capcană al militanţilor islamişti Al-Shebab, grupare asociată cu Al-Qaida, a ucis aproape 600 de oameni în capitala Somaliei.

Breaking: At least 50 people dead after a suicide bombing in Mogadishu, Somalia. (Via Radio Dalsan) pic.twitter.com/p02ol7NStp

Video: Horrific scenes at Mogadishu’s Ex-control Afgoye junction after a suicide truck bomb blast; bodies lie on the ground as emergency services evacuate the dead and wounded. pic.twitter.com/4D55J4lR49