Video - Incident la Marea Moschee de la Mecca: un saudit a lovit cu mașina una dintre intrari

Un saudit a lovit cu maşina una dintre intrările Marii Moschei de la Mecca - cel mai sfânt loc al islamului -, situată în vestul Arabiei Saudite, au anunţat sâmbătă autorităţile, relatează AFP, potrivit News.ro

Paznici s-au năpustit asupra şoferului, a cărui maşină a trecut de două bariere înainte de a lovi una dintre intrările din sudul mocheii, vineri, potrivit unor reprezentanţi ai oraşului sfânt şi unor înregistrări postate pe reţele de socializare.

Autorităţile nu au dezvăluit identitatea bărbatului, însă au declarat că acesta părea să se afle într-o ”stare anormală”.

A driver rammed his car into Door 89 of the Grand Mosque in Mecca (Masjid al-Haram) at 22:25pm Saudi time.



