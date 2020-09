VIDEO Incident la o parada pro-Trump - Mai multe ambarcațiuni s-au scufundat pe un lac din Texas

Mai multe ambarcaţiuni s-au scufundat în timpul unei parade de susţinere a preşedintelui american Donald Trump la alegerile din noiembrie, desfăşurată pe un lac din Texas, relatează BBC.

Potrivit autorităţilor, probabil apa a devenit foarte agitată din cauza numărului mare de ambarcaţiuni participante la parada de pe lacul Travis, în apropiere de Austin.

Presa notează că mai mulţi oameni au fost salvaţi din apă şi nu a semnalat vreo persoană rănită.

Evenimentul, numit Lake Travis Trump Boat Parade, a fost organizat pe Facebook şi peste 2.600 de persoane şi-au marcat participarea.

At least 4 boats sank at #Dumbkirk , a Trump Boat Parade on Lake Travis in Texas today

DEVELOPING: Multiple boats have made distress calls or sunk amid a Trump boat parade on Lake Travis near Austin, Texas, the Travis County Sheriff's Office said pic.twitter.com/Nr9ZPJj084