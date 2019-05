VIDEO Incident VIOLENT in Delta Dunarii - Un grup de turiști straini, atacat

Ghidul unui grup de ornitologi din Germania a fost agresat, ieri, de un bărbat care se afla într-o barcă rapidă, cu un pahar de sticlă aruncat spre barca în care se aflau străinii.

Victima, Daniel Petrescu, a povestit incidentul pe pagina sa de Facebook, anunțând și poliția.



"Ieri, spre seară, ieşim la o plimbare cu şalupa spre lacul Trei Iezere, cu un grup de ornitologi din Germania. Aproape de intrarea în lac apare o barcă rapidă condusă aparent de nişte 'băieţaşi' turmentaţi care accelerează şi trec pe lângă noi în trombă, provocând un val de un metru ce aproape ne-a zburat de pe scaune. Am făcut semn să oprească, dar nici vorbă, conducătorul a întors barca şi a revenit în trombă, înjurând şi tachinându-ne iar", a scris Daniel Petrescu pe Facebook.



"Deja prezenţa miilor de bărci rapide ce vântură apele rezervaţiei are un impact semnificativ asupra mediului în tot ansamblul lui, dar în combinaţie cu nesimţirea, lipsa de educaţie şi nerespectarea legii va duce la transformarea acestui mic paradis într-un parc de aventură în care adrenalina dată de motoarele de mare putere va fi singura atracţie. (...) Aş dori să văd măcar o autorizaţie de acces în Delta Dunării suspendată din cauza nerespectării vitezei sau lipsei de respect pentru natură", a mai scris Petrescu.



"În cauză s-a întocmit dosar penal în care se continuă cercetările, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe", a declarat presei purtătorul de cuvânt al IPJ, Irina Manolache, agresorul fiind un bărbat de 43 de ani din Argeș, potrivit Agerpres.



La rândul său, guvernatorul Rezervaţiei, Mălin Muşetescu, a amintit că în anul 2017 a propus reglementarea traficului în Deltă în baza capacităţii motoarelor ambarcaţiunilor, dar operatorii turistici au criticat această iniţiativă şi au acceptat reglementarea traficului în baza unor viteze maxime.

Citeste si Principalul favorit la șefia Comisiei Europene, atac EXPLOZIV la adresa PSD și ALDE: susținere pentru PNL



"Cazurile de genul acesta sunt izolate. Au mai fost, este adevărat, dar nu la fel de violente. Sunt probleme cauzate de unii turişti, nu de localnici", a precizat Muşetescu.



Daniel Petrescu este unul dintre puţinii ghizi din Deltă specializaţi în observarea păsărilor, este fotograf şi deţine de aproape 20 de ani o societate care oferă servicii de cazare şi ghidaj în Deltă cu un hotel plutitor.



Problema ambarcaţiunilor de mare viteză din Deltă şi a comportamentului necivilizat al proprietarilor acestora faţă de cei care circulă cu bărci cu viteze reduse a fost şi în anii trecuţi în atenţia autorităţilor, în urma unor sesizări primite din partea unor turişti, însă situaţia făcută publică sâmbătă este prima în care o persoană este şi rănită.