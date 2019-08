VIDEO INCREDIBIL Cum a ajuns un deputat PNL sa fie audiat la Pachet intr-un dosar penal pentru distrugere: A luat pavajul și l-a aratat jurnaliștilor

Deputatul liberal Ion Ştefan a fost audiat miercuri, la Parchetul Vrancea, într-un dosar penal de distrugere, după ce Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice (DDSP) a depus plângere pentru câteva bucăţi din pavajul Pieţei Unirii din Focşani pe care acesta le-a luat în primăvara acestui an şi le-a prezentat într-o conferinţă de presă.

"E un dosar penal deschis în urma unei plângeri înaintate de DDSP din cadrul primăriei municipiului Focşani. Domnul director Dochioiu (...) a identificat în persoana mea un răufăcător şi un individ care a distrus plăcile din Piaţa Unirii. Despre ce este vorba... În anul 2011, municipiul Focşani a demarat un proiect cu fonduri europene de aproximativ opt milioane de euro pentru modernizarea Pieţei Unirii. O parte însemnată din aceşti bani, 750.000 euro, au fost folosiţi pentru pavaj. (...) An de an, primăria alocă bani pentru întreţinerea şi reparaţia acestui paviment. Dacă în anul 2014 domnul primar a alocat o sumă de 5.000 de lei pentru 200 de plăci cu dimensiunea 40x40 cm, însemnând 25 de lei pentru fiecare placă, circa 125-130 de lei pe metru pătrat pentru refacerea acestui paviment, în 2019, aceeaşi administraţie a alocat 75.000 de lei pentru înlocuirea a 135 de plăci cu dimensiune 40x40. Asta înseamnă 3.400 de lei pentru fiecare metru de paviment din Piaţa Unirii. (...) Eu personal mi-am permis, în primăvara acestui an, să merg în Piaţa Unirii şi am observat că acele plăci ieftine, de proastă calitate, de trei centimetri grosime, au fost înlocuite cu altele de numai doi centimetri, şi mai scumpe, dar şi de proastă calitate. Atunci mi-am permis luxul de a mă adresa administraţiei locale, exemplificând cu pavimentul iniţial şi cu cel nou. Am cerut devizul de lucrări, să ne explice DDSP de ce este nevoie de atâţia bani, de ce costă atât de mult un metru pătrat de granit înlocuit în Piaţa Unirii", a declarat Ion Ştefan, la ieşirea de la Pachetul Vrancea.

Ion Ştefan a declarat că va reveni la Pachet pentru a da declaraţii în acest dosar în care i se aduc învinuiri pentru distrugere, informează agerpres.ro.

Reprezentanţii DDSP Focşani spun că instituţia, care are obligaţia să protejeze patrimoniul public, s-a sesizat în urma apariţiei în spaţiul public a deputatului liberal cu plăcile luate din Piaţa Unirii, despre care a admis că "le-a luat personal, fără să i le dea nimeni".

"Cu puţin timp în urmă, dumnealui (Ion Ştefan - n.red.) a apărut într-o conferinţă de presă cu două-trei plăci luate din Piaţa Unirii din municipiul Focşani, declarând chiar dumnealui că aceste plăci le-a luat personal, fără să i le dea nimeni, dorind să scoată în evidenţă faptul că aceste plăci sunt mai subţiri decât cele care au fost folosite mai înainte. Noi, ca instituţie, suntem obligaţi să protejăm patrimoniul public. În urma acestei apariţii şi crezând că se conturează fapta de furt, am înaintat o plângere către Parchet sub aspectul comiterii infracţiunii de furt. Acţiunea a fost făcută pe baza afirmaţiilor dumnealui, urmând ca prejudiciul şi cele ce decurg în urma anchetei să se stabilească ulterior", a declarat directorul DDSP Focşani, Costel Dochioiu.

Potrivit acestuia, Piaţa Unirii este placată cu pavaj de doi centimetri, cu excepţia unei zone în care este permis accesul maşinilor de intervenţie.

"Toată Piaţa Unirii a fost placată cu marmură cu grosimea de doi centimetri. O porţiune mai mică, unde era nevoie de accesul maşinilor de intervenţie s-a luat hotărârea să fie placată cu mai gros, pentru rezistenţă", a precizat directorul Dochioiu.