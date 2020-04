VIDEO INCREDIBIL Pentru ce s-a rugat un tanar, in biserica: 'Da-le coronavirus la romani, ca sa moara toți romanii și țiganii sa traiasca'

Polițiștii doljeni au hotărât, astăzi, să amendeze un tânăr de 28 de ani, de etnie rromă, din comuna Cetate. Pe scurt, bărbatul s-a filmat într-o biserică din comuna Cetate, în timp ce făcea un soi de rugăciune. În imaginile video se aude cum bărbatul se roagă ”să moară toți românii și țiganii să trăiască”. Potrivit oamenilor legii, bărbatul ajuta la curațenie în biserică, iar când a prins ocazia a făcut această filmare.

„Doamne Dumnezeul nostru, ne rugam ție Împărate Ceresc, ferește-ne pe noi țiganii de virusul acesta și îl da către români, ca să moara toți romanii și țiganii sa trăiască. Slava Ție Doamne, slava Ție”, este așa-zisa rugăciune a bărbatului.

Polițiștii au anunțat luni seară că l-au identificat pe autor și l-au amendat cu 200 de lei.

"Politistii Sectiei 9 Politie Rurala Cetate s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un barbat s-a filmat in incinta unei biserici din Cetate, in timp ce profera expresii de natură să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora. Din verificarile efectuate, politistii au stabilit ca barbatul, persona care obisnuia sa ajute la curatenia in lacasul de cult, in varsta de 28 de ani, din localitate, s-ar fi filmat in ipostaza respectiva la data de 22 februarie a.c. Avand in vedere cele constatate, cel in cauza a fost sanctionat contraventional conform prevederilor Legii 61/1991", informează polițiștii.