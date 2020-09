VIDEO -INFOGRAFIC - Razboiul dintre Azerbaidjan și Armenia escaladeaza: orașul Karabakh a fost supus unui bombardament nimicitor! Sunt folosite drone turcești

Bombardamentele de artilerie ale orașului Karabakh au început miercuri dimineață din partea armeană în zona conflictului Karabakh, relatează Ministerul Apărării din Azerbaidjan. "Bombardarea orașului a început pe 30 septembrie la opt dimineața. Conform datelor primare, infrastructura civilă a fost deteriorată, există răniți", se spune în mesaj. Mai devreme, miercuri, secretarul de presă al ministerului armean al apărării, Shushan Stepanyan, a declarat că focul activ de artilerie se desfășoară pe toată lungimea liniei de contact din Karabah. Ea a confirmat că două drone au fost doborâte pe cerul orașului Stepanakert. De asemenea, Procuratura Generală din Azerbaidjan a raportat miercuri că șapte civili au fost răniți ca urmare a bombardamentelor de artilerie din partea armeană a orașului Terter, situat lângă linia de contact.

Ministerul Apărării din Azerbaidjan a raportat miercuri despre continuarea luptelor intense în zona conflictului din Karabah. „Luptele intense continuă”, spune mesajul. Potrivit Ministerului Apărării, „pentru a recâștiga pozițiile pierdute, partea armeană a concentrat forțe suplimentare în direcția Magadiz și în orele de dimineață din 30 septembrie a încercat să treacă la ofensivă”. „Această activitate a inamicului este suprimată, trupele azere efectuează o operațiune contraofensivă pentru a sparge rezistența inamicului”, se spune în mesaj. „În prezent, operațiunile militare continuă de-a lungul întregii linii a frontului”, a adăugat ministerul apărării.

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Armenia, Artsrun Hovhannisyan, a declarat miercuri că Azerbaidjanul efectuează atacuri aeriene în nordul liniei de contact cu Republica Nagorno-Karabakh nerecunoscută, folosind drone turcești și luptători F-16 ai Forțelor Aeriene Turce. "Azerbaidjanul provoacă atacuri aeriene în direcția nordică a liniei de contact. Sunt utilizate drone turcești, luptătorii multifuncționali F-16 ai Forțelor Aeriene Turce au fost ridicați în cer. Inamicul operează de departe, fără a intra în zona de acțiune a sistemelor de apărare aeriană. Sunt folosite rachete aer-sol cu ​​rază lungă de acțiune", a scris Hovhannisyan în Facebook .

Armenia și Azerbaidjanul s-au acuzat reciproc pntru schimburile de focuri și au respins sugestiile privind eventuale discuții de pace, în condițiile în care conflictul lor asupra enclavei din Nagorno-Karabakh amenință să se transforme în război complet, relatează Reuters, potrivit Mediafax.

Ambele state au acuzat cealaltă parte că a tras peste granița comună, la vest de regiunea Nagorno-Karabakh, motivul luptelor acerbe care au început duminică între forțele azere și cele armene.

Incidentele au semnalat o nouă escaladare a conflictului, în ciuda apelurilor Rusiei, Statelor Unite și a altor state de a-l opri. Conflictul a reaprins îngrijorările legate de stabilitatea din regiunea Caucazului de Sud, un coridor pentru conductele care transportă petrol și gaze pe piețele mondiale.

Președintele azer Ilham Aliyev, vorbind la televiziunea de stat rusă, a exclus categoric orice posibilitate de negocieri. Prim ministrul armean Nikol Pashinyan a declarat pentru același canal că nu pot avea loc discuții în timp ce luptele continuă.

Nagorno-Karabakh este o regiune separatistă din Azerbaidjan, dar administrată de etnici armeni și susținută de Armenia. S-a desprins de Azerbaidjan în timpul unui război din anii 1990, dar nu este recunoscută de nicio țară ca republică independentă.

Zeci de persoane au fost ucise și alte sute rănite de când au izbucnit ciocnirile.

După o discuție cu ușile închise, marți, Consiliul de Securitate al ONU, format din 15 membri, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la lupte, a condamnat utilizarea forței și a susținut un apel al secretarului general al ONU, Antonio Guterres, pentru oprirea imediată a luptelor.

În dispută este implicată și Turcia, iar o amplificare a conflictului și transformarea într-un război ar putea duce și la implicarea altor state, cum ar fi Rusia. Moscova are încheiată o alianță de apărare cu Armenia, dar se bucură și de relații strânse cu Azerbaidjanul.

Kremlinul a declarat că președintele Vladimir Putin a vorbit telefonic cu premierul Pashinyan pentru a doua oară de la începutul crizei și a spus că toate părțile ar trebui să ia măsuri pentru stingerea conflictului. Kremlinul a declarat că Moscova este în contact permanent cu Turcia, Armenia și Azerbaidjan. Orice discuție despre furnizarea de sprijin militar părților opuse nu ar face decât să amplifice conflictul, a spus Rusia.

Candidatul democrat Joe Biden a scris pe Twitter: „Cu pierderi crescând rapid în Nagorno-Karabakh și în zonă, Administrația Trump trebuie să cheme imediat liderii Armeniei și Azerbaidjanului pentru dezescaladarea situației. De asemenea, trebuie să le ceară altora - precum Turcia - să rămână în afara acestui conflict”.

Pashinyan a declarat pentru BBC într-un interviu că forțele azere au bombardat marți sate și orașe din Nagorno-Karabakh și din interiorul Armeniei. „Există victime atât în ​​rândul militarilor, cât și al civililor. Zeci sunt uciși și sute sunt răniți ”, a spus el.

Azerbaidjanul a declarat că până acum 12 civili azeri au fost uciși și 35 răniți de focul armean. Partea azeră nu a dezvăluit numărul militarilor uciși.

Nagorno-Karabakh a raportat pierderea a cel puțin 84 de soldați.

De asemnea, Azerbaidjanul anunță că Armenia a pierdut 2300 de soldați, 130 de tancuri și alte echipamente militare, așa cum se prezintă în infografic.

