VIDEO Interviu cu un general american - Apararea Europei incepe din Marea Neagra

Generalul James Jones, fost Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa și consilier pentru securitate națională al președintelui SUA Barack Obama, a fost invitatul lui Radu Tudor, în cadrul emisiunii Punctul de Întâlnire, cu ocazia aniversării a 70 de ani de la crearea Alianței Nord-Atlantice.

Care e diferența pe care o vedeți în țara noastră acum, în 2019, față de prima venire aici?

Când am venit prima dată era în 1993. Diferențele sunt uimitoare. Extinderea NATO a fost un succes și cred că de-a lungul anilor, în perioada președintelui Putin, NATO a devenit mai relevantă decât era în trecut și mai importantă pentru securitatea noastră, a tuturor… Apărarea Europei începe de la Marea Neagră, iar România ocupă o poziție specială în zonă. În acest context, avem o mulțime de inițiative. Avem soldați americani care sunt aici în permanență, avem acorduri de apărare puternice. NATO are acum în componența sa aproape 30 de țări. Se apropie o ministerială foarte importantă și cred că rolul pe care-l joacă România în acest context geostrategic este unul extrem de important, scrie Radu Tudor pe blogul său

Ce vede un general cu patru stele ca dvs, fost Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa, în această regiune? Care credeți că sunt provocările pentru România ca țară importantă la granița estică a NATO?

E o întrebare bună. Am avut patru ani ca militar și doi ani în arena politică, la Washington și, cum eu am crescut în Europa, pentru că familia mea s-a mutat în Franța în 1946, unde eu am stat 15 ani, iar părinții mei 27 de ani, la Paris și Bruxelles, unde au lucrat, sunt cel puțin 50% european. Țin foarte mult la Europa. Am crescut în timpul Războiului Rece și sunt foarte legat de parteneriatul transatlantic. Am avut privilegiul de a fi primul pușcaș marin trimis la NATO, în calitate de Comandant Suprem al Forțelor Aliate. Deci, toată viața mea s-a învârtit în jurul problemelor europene, nord-atlantice, ale Războiului Rece și ale perioadei de după Războiul Rece. Din păcate, sub domnul Putin, Rusia a decis ca deocamdată, cel puțin, să se țină în afara arcului euro-atlantic, ceea ce cred că e o mare greșeală, dar acesta este locul în care Putin a adus Rusia. După părerea mea, ca urmare a acțiunilor sale în această regiune, în Ucraina, în Crimeea, prin amestecarea în alegeri și prin folosirea rețelelor sociale pentru a penetra teritorii și pentru a destabiliza, Rusia a arătat lipsă de respect față de Alianță. Putin a spus foarte clar ce părere are despre NATO. Am auzit asta cu urechile mele, la Moscova, în 2009. Deci nu există dubii legate de faptul că orice ar destabiliza NATO este considerat de Putin ceva bun. Cred că este extrem de important ca Alianța să dea dovadă de solidaritate în fața noilor amenințări.

Și aceasta nu este singura amenințare. Eu cred și China reprezintă o amenințare, nu doar pentru Statele Unite, ci și pentru Europa. Guvernul din Iran este în continuare cel mai mare furnizor de activități teroriste din lume, așa că sunt câțiva actori mari care arată că autocrațiile s-au schimbat și pot concura cu noi și reprezintă o provocare pentru securitatea noastră și pentru viitor și nu doar militar.

Cred că este un context care are legătură mai mult cu tehnologia acum, cu puterea economică, cu extinderea culturală, cu securitatea energetică, chiar și securitatea climatică, o altă amenințare căreia trebuie să-i facem față. Așa că este o lume mai complexă, iar SUA trebuie să facă față provocărilor, cei mai buni aliați pe care-i avem sunt în Organizația Nord-Atlantică.