VIDEO INTERVIU/Maia Sandu: Saracia este problema resimtita de toti cetatenii, dar cauza principala a saraciei este coruptia

Unul dintre principalii lideri politici pro-europeni de la Chişinău, Maia Sandu, vorbeşte, într-un interviu acordat AGERPRES, despre importanţa alegerilor prezidenţiale care vor avea loc pe 1 noiembrie în Republica Moldova. Lider al Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu a anunţat că va intra în competiţia electorală cu scopul de a-l învinge pe actualul preşedinte, socialistul Igor Dodon. De altfel, preşedintele PAS îl acuză pe Dodon că "este capul sistemului mafiot" din Republica Moldova şi că ar pregăti fraudarea alegerilor prezidenţiale. Totodată, Maia Sandu afirmă că, dacă va deveni preşedinte, "va repara relaţiile cu România" şi va negocia în numele Republicii Moldova sprijin din partea Uniunii Europene pentru economia acestei ţări. AGERPRES: Alegerile prezidenţiale din Republica Moldova sunt programate pe 1 noiembrie. Până acum, la Comisia Electorală Centrală au fost depuse doar două candidaturi. Maia Sandu se va afla printre candidaţii la alegerile prezidenţiale? Maia Sandu: Bineînţeles. Suntem în proces de colectare a semnăturilor şi, chiar dacă am colectat numărul necesar de semnături, folosim această perioadă pentru a mai discuta cu oamenii, înainte ca să depunem actele şi să ne înregistrăm în calitate de candidat. AGERPRES: Ce vă determină să luaţi o astfel de decizie de a candida, să candidaţi pentru a doua oară la preşedinţia Republicii Moldova? Maia Sandu: În primul rând că vreau să scăpăm ţara de sistemul mafiot, de hoţi, de politicieni mincinoşi, care îşi bat joc de cetăţenii Republicii Moldova şi, evident, că, din momentul în care ajungem să curăţăm clasa politică şi să aducem în fruntea ţării oameni corecţi, oneşti, să începem să rezolvăm problemele cetăţenilor, pentru că sunt foarte multe. AGERPRES: De data aceasta lucrurile stau un pic diferit. Fostul dumneavoastră aliat, Andrei Năstase, va candida şi el şi va fi unul dintre contracandidaţii dumneavoastră în aceste alegeri. Credeţi că va fragmenta voturile? Maia Sandu: Alegerile sunt din două tururi. În turul I avem mai mulţi candidaţi pe segmental pro-european. Noi o să facem o campanie corectă. Singurul nostru oponent în aceste alegeri este Igor Dodon şi eu cred că, în turul doi, candidatul care ajunge în turul doi de pe segmental pro-european va reuşi să unească toate forţele pro-europene şi să mobilizeze toată lumea la vot, aşa încât să câştigăm aceste alegeri. AGERPRES: Să înţeleg că există deja o înţelegere între dumneavoastră şi domnul Năstase ca în turul al doilea să vă susţineţi reciproc? Maia Sandu: Noi am spus de fiecare dată că o să îl sprijinim pe domnul Năstase dacă ajunge în turul doi şi, din câte am văzut, acum câteva zile şi domnul Năstase a spus acelaşi lucru, că mă va sprijini dacă ajung eu în turul doi. AGERPRES: Afirmaţi că Republica Moldova trebuie să fie scăpată de hoţi. Principala problemă este corupţia sau sărăcia în această ţară? Maia Sandu: Sărăcia este problema pe care o resimt toţi cetăţenii, dar cauza principală a sărăciei este corupţia. Să ne amintim că în Republica Moldova în ultimii ani auzim la televizor şi citim în presă despre fraude de miliarde de lei, despre frauda bancară ştie toată lumea, despre fraude de miliarde de lei de la întreprinderile de stat şi de la alte organizaţii de stat citim în fiecare zi. Corupţia la nivel de stat sărăceşte oamenii, corupţia îi aduce pe oameni în pragul disperării şi suntem într-o situaţie în care foarte mulţi cetăţeni ai Republicii Moldova nu mai cred în statul Republica Moldova şi, ca să le redăm oamenilor bunăstarea şi perspectiva să îşi dezvolte afaceri aici acasă, să îşi găsească locuri de muncă aici acasă, trebuie să începem de la combaterea corupţiei mari. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO AGERPRES: Concret, cum credeţi că aţi putea face instituţiile statului funcţionale, pentru că puterile sunt împărţite între Preşedinţie, Parlament, Guvern, Justiţie? V-aţi gândit la paşii pe care trebuie să îi parcurgeţi pentru ca aceste lucruri să se întâmple efectiv? Maia Sandu: Bineînţeles, Preşedinţia este doar prima luptă pe care trebuie să o câştig, şi, odată ce îl înlăturăm pe Igor Dodon de la putere, care la moment este capul sistemului mafiot, deci el coordonează cele mai mari scheme de corupţie din Republica Moldova, transformăm instituţia Preşedinţiei într-o instituţie care să fie aliatul instituţiilor publice din Republica Moldova, să le ajute să se elibereze din captivitatea diferitelor grupuri mafiote şi, respectiv, să îşi consolideze independenţa. Preşedintele are un rol în numirea judecătorilor, preşedintele este singura cheie în Consiliul Suprem de Securitate. Noi considerăm astăzi că corupţia este şi un risc major de securitate şi, prin instrumentele legale, o să contribuim la avansarea reformei justiţiei şi la construirea unor instituţii puternice de combatere a corupţiei. La următoarea etapă, evident, trebuie să curăţăm Parlamentul. Parlamentul actual este rezultatul unor alegeri care nu au fost nici libere, nici corecte, organizate de Plahotniuc (n.r. fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc) în 2019 după sistemul electoral mixt care i-a permis să distorsioneze voinţa poporului, şi la următoarea etapă va trebui să căutăm şi să găsim soluţii ca să avem alegeri anticipate în Parlament. AGERPRES: Aţi fost acuzată că aţi pus Republica Moldova pe 'tava ruşilor'. Regretaţi acum acea alianţă pe care aţi făcut-o în 2019 cu socialiştii, care v-a permis să accedeţi la putere? Maia Sandu: Majoritatea pe care am format-o cu socialiştii era singura soluţie reală prin care Republica Moldova a putut să scape de regimul lui Plahotniuc, regim care a fost condamnat de toţi şi aici în ţară, şi peste hotare. Nu a existat o soluţie mai bună. Atunci când am luat această decizie, consultată pe larg cu susţinătorii noştri, am ştiut că în etapa următoare va trebui să scăpăm ţara de Dodon, dar era practic imposibil să luptăm cu ambii în acelaşi timp. Anul trecut am scăpat ţara de Plahotniuc, în acest an vom scăpa ţara de Dodon şi vom începe să lucrăm pentru a rezolva problemele de zi cu zi ale cetăţenilor. AGERPRES: Cum aţi văzut instituţia prezidenţială în cei aproximativ patru ani de opoziţie? Maia Sandu: Igor Dodon a discreditat instituţia Preşedinţiei în perioada celor trei ani de mandat când Plahotniuc conducea din umbră această ţară. Igor Dodon a stat închis la Preşedinţie, a primit cadouri de la Plahotniuc, şi există şi probe video, şi nu s-a preocupat de nicio problemă a cetăţenilor. Dimpotrivă, toţi corupţii sau oamenii corupţi pe care Plahotniuc a vrut să îi promoveze în funcţiile de judecător au fost promovaţi de către Igor Dodon. Dodon a făcut jocurile lui Plahotniuc şi atunci când a fost aprobat sistemul electoral mixt, sistem criticat iarăşi pe larg şi de către societatea civilă din ţară şi de partenerii noştri de dezvoltare. În momentul în care am ajuns să conducem ţara împreună, evident că Igor Dodon şi-a propus ca scop să preia el tot controlul în ţară şi să poată să îşi realizeze planurile şi, aşa cum am văzut în noiembrie 2019, a făcut un târg cu fostul partid al lui Plahotniuc, Partidul Democrat, şi a preluat toată puterea. Ce a urmat după vedem cu toţii. Este dezastru în toate domeniile şi oamenii s-au convins că Igor Dodon nu este doar mincinos, corupt, trădător, dar este şi incompetent. AGERPRES: Cum vedeţi viitorul Republicii Moldova dacă stânga condusă de actualul preşedinte va rămâne la putere? Maia Sandu: Este un scenariu foarte trist pe care nu putem să îl admitem, nu avem dreptul să îl admitem, pentru că într-un asemenea scenariu Republica Moldova nu doar că va rămâne într-o zonă gri, dar va pierde şi puţinii tineri care au mai rămas aici în ţară, pentru că, aşa cum spuneam mai devreme, foarte puţini tineri cred în viitorul lor aici acasă şi fără oameni apţi de muncă, fără tineri, nu avem cum să construim o societate prosperă pentru toţi, şi pentru cei tineri, şi pentru cei în vârstă. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO AGERPRES: Politica externă este apanajul preşedintelui. Cum vă veţi poziţiona din acest punct de vedere faţă de principali parteneri externi dacă veţi fi preşedinte? Maia Sandu: În primul rând, voi repara daunele pe care le-a produs Igor Dodon. Şi aici vorbesc de repararea relaţiilor cu România, vorbesc despre îmbunătăţirea relaţiilor cu Ucraina. Evident că voi conta şi voi căuta sprijin şi din partea altor ţări, în special din partea ţărilor Uniunii Europene şi a instituţiilor europene. Voi încerca să am un dialog constructiv şi cu Federaţia Rusă, pentru că avem probleme serioase de rezolvat în raport cu Federaţia Rusă, aici vorbesc despre conflictul transnistrean în primul rând, dar şi probleme care ţin de exporturile noastre către Federaţia Rusă, de situaţia multor cetăţeni din Republica Moldova care lucrează acolo. Voi încerca să promovez o politică externă care porneşte strict de la interesul cetăţeanului din Republica Moldova. Din păcate nu există o soluţie simplă şi imediată pentru problema Transnistriei, dar sunt lucruri pe care le poate face Chişinăul şi aceste lucruri am început să le facem în perioada celor cinci luni de mandat (în fruntea guvernului n.a.) şi aici mă refer la oprirea schemelor de corupţie şi contrabandă. În perioada mandatului meu, al guvernului pe care l-am condus, prin Transnistria nu au trecut deloc ţigări de contrabandă. Deci am reuşit să oprim contrabanda cu ţigări în totalitate, lucru confirmat şi de rapoartele Uniunii Europene. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în momentul în care reuşim să oprim sau măcar să diminuăm într-un mod substanţial schemele de corupţie şi contrabandă prin Transnistria se va schimba variabila economică a acestui conflict, pentru că ştim cu toţii că acolo nişte oameni fac bani foarte mari şi inclusiv o parte din aceşti bani ajung să sprijine financiar regimul de la Tiraspol. Şi pe această parte autorităţile de la Chişinău pot să obţină rezultate foarte bune dacă există voinţă politică, şi noi avem această voinţă politică. Pentru rezolvarea conflictului politic, în general, este nevoie de o oportunitate geo-politică, dar ideea este să ne pregătim atunci când apare această oportunitate politică să putem să beneficiem de ea în totalitate. AGERPRES: Preşedintele Republicii Moldova este şi comandantul suprem al forţelor armate. Cum vedeţi, din această perspectivă, Armata Republicii Moldova? Maia Sandu: În armată, aşa ca şi în multe alte domenii din Republica Moldova, lucrurile stau foarte prost şi pe partea de finanţare, şi pe parte de organizare, şi, din discuţiile pe care le-am avut în perioada celor cinci luni de mandat, am reuşit să înţeleg care sunt problemele majore pe care le putem rezolva, dar totul începe de la oamenii care sunt numiţi în funcţii de răspundere, oameni care să facă ordine în fiecare domeniu şi aici la modul practic vorbim despre oamenii care trebuie numiţi în armată aşa încât să începem să facem reformă acolo. AGERPRES: Aţi lansat Codul Preşedintelui, este un decalog pe care l-aţi adaptat la Republica Moldova sau este valabil pentru preşedintele oricărei ţări? Maia Sandu: Noi l-am făcut pentru condiţiile Republicii Moldova, pornind de la îngrijorările majore ale cetăţenilor şi provocările majore cu care se confruntă statul Republica Moldova, dar bănuiesc că multe dintre ele pot fi aplicate şi pentru situaţia altor ţări. AGERPRES: Aţi primit un mesaj de susţinere de la preşedintele Partidului Popular European, Donald Tusk. V-a transmis acest mesaj chiar în limba română. Mizaţi pe acest sprijin din partea Uniunii Europene pentru dumneavoastră şi pentru Republica Moldova? Maia Sandu: Acest mesaj e unul important pentru noi, pentru că ne confruntăm cu provocări mari, provocări la care s-au adăugat şi problemele crizei sanitare şi economice şi pentru ca să depăşim mai uşor aceste probleme avem nevoie de sprijin din partea Uniunii Europene şi, da, eu sunt politicianul cu cea mai mare credibilitate astăzi în faţa instituţiilor Uniunii Europene şi, da, eu o să negociez în numele Republicii Moldova sprijin pentru ca să ajutăm şi economia să depăşească această situaţie dificilă şi oamenii, în special oamenii cu venituri foarte mici. Asta trebuie să facă conducătorii ţării şi asta voi face eu. Din păcate, guvernarea actuală ne-a privat şi de ajutoarele care au venit fără să fie solicitate, astfel încât nici din partea Uniunii Europene nu am putut să beneficiem pe deplin de toate ajutoarele propuse şi nici din partea altor finanţatori, donatori. Între timp, situaţia este foarte complicată în Republica Moldova. Doar în trimestrul II economia a descrescut cu 11 procente şi, evident, asta are implicaţii foarte serioase asupra indicatorilor sociali, asupra nivelului sărăciei. AGERPRES: Sunteţi femeie înainte de toate şi oamenii ar putea fi reticenţi atunci când e vorba de un preşedinte-femeie... Maia Sandu: În 2016 noi am demonstrat că Republica Moldova este gata să voteze masiv pentru o femeie, mai ales că noi suntem siguri că am câştigat acele alegeri, doar că nu am reuşit să ne apărăm votul şi, a propos, în aceste alegeri ne confruntăm cu provocări noi, riscuri noi de fraudare a alegerilor, dar votul din 2016 şi discuţiile pe care le am cu oamenii în fiecare zi demonstrează că oamenii înţeleg că e nevoie de oameni oneşti la putere, buni profesionişti şi că pentru marea majoritate mai puţin contează dacă vorbim despre un bărbat sau despre o femeie, dacă vorbim despre un om mai în vârstă sau unul mai tânăr. Eu cred că societatea noastră este gata să voteze o femeie în fruntea ţării. AGERPRES: Credeţi că pandemia de COVID-19 va afecta campania electorală şi alegerile prezidenţiale din 1 noiembrie? Maia Sandu: Bineînţeles că este mult mai greu decât altă dată. Există acest risc de infectare. Noi avem un guvern extrem de iresponsabil, care pur şi simplu a scăpat situaţia de sub control, nu a întreprins nici cele mai elementare măsuri pentru ca să ţină numărul de îmbolnăviri mai mic, să reducă răspândirea acestui virus. Şi acum există întrebări în raport cu capacitatea acestui guvern de a asigura condiţiile necesare pentru ca oamenii să fie în siguranţă atunci când merg la vot. E mai greu pentru noi, pentru că nu putem să organizăm întâlniri cu foarte mulţi oameni şi în Republica Moldova accesul opoziţiei la televiziuni este foarte limitat. Între timp, Igor Dodon foloseşte toate resursele administrative şi toate televiziunile pe care le are, şi are multe, finanţate din bani murdari, şi respectiv nu prea are nevoie ca să meargă să se întâlnească cu oamenii. Oricum, noi facem acest efort. Este o provocare COVID-ul, dar, cum spuneam mai devreme, sunt provocări şi mai mari pentru a organiza sau pentru a beneficia de alegeri libere şi corecte. Şi o să vă aduc doar câteva exemple. Din informaţia pe care o deţinem noi, se pare că Partidul Socialiştilor, Igor Dodon, a capturat Comisia Electorală Centrală sau a obţinut o majoritate la Comisia Electorală Centrală. Nu ştim prin ce metode, dar deciziile care au venit în ultimele zile de la Comisia Electorală Centrală (CEC) sunt foarte alarmante. De exemplu, una dintre decizii ne spune că partidele politice nu mai pot sprijini proprii candidaţi, inclusiv financiar, în această campanie. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că toate economiile pe care le-am făcut noi la Partidul Acţiune şi Solidaritate şi toate donaţiile pe care le-am strâns cu greu de la cetăţeni nu mai pot fi folosite în această campanie electorală. Practic, CEC-ul ne cere să intrăm cu zero lei pe cont în campanie, chiar dacă campania durează doar o lună, în primul tur, o lună şi jumătate întreaga campanie şi este foarte greu să primeşti, să reuşeşti să colectezi bani mai mari şi să finanţezi campania într-o lună. Altă problemă majoră pe care care vrem să o semnalăm este intenţia guvernării, cu ajutorul Comisiei Electorale Centrale, să fraudeze alegerile în secţiile de vot din Rusia. Ca să înţelegeţi, până acum cel mai mare număr de alegători în Rusia, cetăţeni ai Republicii Moldova care se află în Federaţia Rusă, a fost de 8.000 de oameni. În acest an, Comisia Electorală Centrală propune să deschidem mult mai multe secţii de vot şi să trimită acolo 190.000 de buletine. Deci ... vedeţi această diferenţă enormă dintre numărul real de alegători de la ultimele alegeri, de 8.000 de cetăţeni, şi 190.000 de buletine pe care Comisia Electorală Centrală vrea să le trimită în secţiile de vot deschise în Federaţia Rusă. Pentru noi asta seamănă mai mult un risc major de fraudare a alegerilor şi evident aceste lucruri sunt foarte grave şi ne îngrijorează chiar mai mult decât organizarea alegerilor pe timp de pandemie. AGERPRES: Mizaţi pe votul cetăţenilor Republicii Moldova din România şi din diaspora? Maia Sandu: Bineînţeles, şi din România, şi din alte ţări, şi noi vrem ca toţi concetăţenii noştri din diasporă să aibă condiţii bune de vot şi să li se asigure deschiderea secţiilor de vot acolo unde oamenii locuiesc într-un număr mai mare şi să fie suficiente buletine de vot, pentru că în 2016 am avut această problemă când foarte mulţi oameni au stat la coadă ore în şir şi nu au mai ajuns să voteze, dar, în acelaşi timp, sperăm că nu se va ajunge la această fraudă aşa cum se pune la cale. Da, îndemnăm toţi concetăţenii noştri, indiferent dacă se află în România, în Italia, în Marea Britanie, în Spania sau în alte ţări, să meargă la vot chiar dacă anul acesta va fi mai greu din cauza pandemiei.