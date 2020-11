VIDEO. Inundatii apocaliptice in Sardinia. Cel putin trei morti si o persoana disparuta

Cel putin trei persoane au murit pe insula italiana Sardinia, dupa inundatii catastrofale provocate de ploi extrem de puternice. Una dintre persoanele care si-au pierdut viata a fost surprinsa de viitura in timp ce se afla in masina, iar o alta victima, un batran, a murit in propria casa, relateaza BBC, potrivit Digi24.