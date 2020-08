VIDEO Inundatii devastatoare in Coreea de Sud: 30 de persoane au murit, 12 sunt date disparute

Bilantul deceselor in Coreea de Sud in urma ploilor torentiale din ultimele sapte zile a crescut la 30, 12 persoane fiind date disparute si opt ranite, potrivit raportului publicat duminica la ora locala 10:30 a.m de Departamentul Central pentru Dezastre si Masuri de Siguranta, informeaza Xinhua.