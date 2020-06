VIDEO Inundatii in Suceava. O strada s-a transformat in rau, gardurile caselor - pe post de diguri

Ploile torentiale au afectat serios judetul Suceava, iar una dintre localitatile unde s-au format viituri a fost Putna. Potrivit stirisuceva.net, mai multe case si strazi au fost inundate, iar in imagini filmate in localitatea Putna se poate observa o strada transformata in rau, cu gardurile caselor devenind diguri de protectie.