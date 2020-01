VIDEO Iohannis: Cu moțiunea sunt destul de sceptic. Decizia Guvernului nu contravine normelor Consiliului Europei

Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Palatul Cotroceni, ca este „destul de sceptic” cu privire la motiunea de cenzura pe care a anuntat-o PSD si pe care o sustine si UDMR dupa angajarea raspunderii Guvernului pe alegerea primarilor in doua tururi.

„Cu motiunea sunt destul de sceptic”, a zis Iohannis. Seful statului a zis ca nu este nimic in neregula cu modificarea legislatiei in acest fel cu putin timp inaintea alegerilor. „Este un argument invocat in ultima vreme de cei care in ultimii 3 ani au demonstrat ca vor sa reduca democratia din Romania asa cum s-a exprimat cineva din PSD. Nu contravine normelor Consiliului Europei. Da mai multe optiuni alegatorilor, nu mai putine optiuni. Nu se restrang drepturi, dimpotriva. Este o chestiune ceruta insistent de-a lungul anilor de partide si cetateni. Am verificat cu specialistii din Administratia Prezidentiala si nu contravine niciunei norme”, a zis Iohannis.

Citește si: EXCLUSIV - Consiliul Europei a activat procedura de monitorizare a României din cauza schimbării legislației electorale de Guvernul Ludovic Orban .