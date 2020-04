VIDEO Iohannis: Daca nu respectam strict masurile impuse de autoritati, pierderile de vieti vor fi din ce in ce mai multe

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că România a intrat în cea mai grea etapă a epidemiei de coronavirus şi a subliniat că este nevoie de respectarea cu stricteţe a măsurilor impuse de autorităţi. "Am intrat de câteva zile în cea mai grea etapă a acestei complicate perioade generate de epidemia de coronavirus. Este o etapă pe care, prin măsurile restrictive luate din vreme, am reuşit să o întârziem cât mai mult posibil. De acum înainte urmează săptămâni foarte dificile, care vor fi critice pentru sistemul de sănătate din România. Este esenţial să fim toţi conştienţi de acest lucru, pentru că vor veni momente cu o mare încărcătură emoţională care ne vor testa solidaritatea şi unitatea. Avem deja de deplâns 116 morţi. 116 semeni de-ai noştri şi-au pierdut viaţa răpuşi de acest virus. Oare câte victime va mai face epidemia? Nu ştim, dar ştim sigur că depinde de noi să avem cât se poate de puţine. Dacă nu respectăm cu stricteţe toate măsurile impuse de autorităţi, pierderile de vieţi omeneşti vor fi din ce în ce mai multe şi cazurile grave care necesită tratament medical intensiv se vor înmulţi", a spus şeful statului la Palatul Cotroceni. El a subliniat că pandemia de coronavirus care afectează întreaga lume este una severă şi a arătat că măsurile de distanţare socială trebuie să rămână în vigoare până când pericolul provocat de acest virus va trece. "Fiecare zi este o cursă contra cronometru pentru a salva vieţile semenilor noştri. Trebuie să câştigăm această bătălie, o luptă pe viaţă şi pe moarte, şi de aceea măsurile de distanţare socială deja implementate trebuie să rămână în vigoare până când pericolul provocat de acest virus va trece. Nimeni, vă spun, nimeni nu va fi cu adevărat în siguranţă până când nu vom fi cu toţii în siguranţă!", a afirmat şeful statului. Preşedintele Iohannis le-a transmis românilor că este imperativ să stea acasă. "Dragi români, doar respectând cu stricteţe, riguros, regulile, îi ocrotim pe cei apropiaţi şi le protejăm sănătatea concetăţenilor noştri. Este imperativ să staţi acasă şi să limitaţi deplasările doar la cele strict necesare! Atunci când mergeţi la cumpărături sau sunteţi într-un spaţiu public, păstraţi distanţa de cel puţin doi metri faţă de ceilalţi! Nu vă îmbrăţişaţi cu prietenii, nu daţi mâna, evitaţi orice contact direct! Spălaţi-vă pe mâini când vă întoarceţi acasă! Aceste măsuri simple devin, în aceste zile, literă de lege! Nu vă abateţi de la ele, respectaţi-le pentru a rămâne în siguranţă!", a spus Iohannis. Şeful statului a indicat că răspândirea virusului are loc în comunitate. "Fără solidaritatea, fără unitatea cetăţenilor, fără implicarea fiecăruia dintre noi, nu vom reuşi. Ca o adevărată familie care are grijă de fiecare dintre membrii săi, vom câştiga această bătălie, aşa cum ne-am mobilizat şi am izbândit şi în alte momente critice la care a fost supusă naţiunea noastră de-a lungul istoriei", a completat Iohannis. El a făcut apel la forţele de ordine să asigure cu fermitate respectarea legilor şi a ordonanţelor militare. "Vreau să fac un apel special şi către forţele de ordine, inclusiv cele din punctele de trecere a frontierei. Misiunea voastră este de a-i proteja pe cetăţenii României şi aceasta înseamnă, în aceste zile, să asiguraţi cu fermitate respectarea legilor şi a ordonanţelor militare. Fiţi vigilenţi! Intervenţia voastră rapidă şi fermă poate salva vieţi! Contez pe voi să vă onoraţi cu responsabilitate această datorie şi vă mulţumesc pentru sacrificiile pe care le faceţi!", a afirmat şeful statului. AGERPRES/(A-autor: Florentina Peia, editor: Mihai Simionescu, imagine: Administrația Prezidențială, redactare video: Marilena Gheorghiță, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Anda Badea) Citiţi şi: * VIDEO Iohannis către românii din străinătate: Dragii mei, nu veniţi anul acesta acasă de sărbători