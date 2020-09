VIDEO Iohannis, despre pensii: CCR a constatat ca Parlamentul nu poate lua decizii care pun in dificultate finantele

Preşedintele Klaus Iohannis a criticat intenţia social democraţilor de a face modificări la rectificarea bugetară, astfel încât punctul de pensie să se mărească cu 40%, subliniind că, potrivit Curţii Constituţionale, în Parlament nu se pot lua decizii care pun în dificultate finanţele publice ale ţării. "Este un demers politicianist, populist, electoralist, fără niciun fundament. Am mai discutat aceste chestiuni, statul poate să plătească numai atât cât este la dispoziţie şi nu mai mult. Guvernul a motivat în nenumărate rânduri de ce creşterea pensiilor - atenţie, creşterea pensiilor! - este doar de atât cât este. Chiar i-am auzit pe unii din partidul menţionat de dumneavoastră afirmând cu nesimţire în spaţiul public că pensiile au fost tăiate. Nu, pensiile au fost majorate şi fiecare pensionar va putea să verifice pe fluturaşul de pensie că i-a crescut pensia. Dar, mai mult decât atât, asta au explicat şi premierul şi ministrul Finanţelor, nu s-a putut merge pe majorare", a arătat preşedintele, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Cotroceni. Iohannis a adăugat că, în momentul în care economia îşi va reveni, se vor găsi soluţii pentru majorările aşteptate. "Sigur, după ce economia îşi va reveni, fiindcă avem o problemă cu economia, după ce îşi va reveni, sigur se vor găsi soluţii pentru a veni cu majorările care sunt aşteptate, toată lumea le aşteaptă şi putem să înţelegem, pot să înţeleg foarte simplu acest lucru, însă să vii acum în Parlament şi să spui că din opoziţie ştii mai bine decât guvernul câţi bani sunt, mi se pare un demers total contraproductiv. Şi vreau să subliniez în acest fel şi o chestiune care recunosc că mi-a plăcut, Curtea Constituţională a constatat că în Parlament nu se pot lua decizii care pun în dificultate finanţele publice ale ţării şi asta mi se pare o chestiune deosebit de importantă. Nota bene: PSD nu poate din opoziţie să pună în dificultate finanţele publice. Ar fi absurd şi ei cunosc foarte bine motivaţia, s-au jucat cu această legislaţie, au amăgit pensionarii la vremea respectivă, cu toate că au ştiut foarte bine că această mărire nu va fi posibilă", a spus Iohannis. Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a declarat miercuri că premierul Ludovic Orban va fi beneficiar de pensie specială şi nu are niciun fel de grijă faţă de vârstnicii României, iar cel mai probabil săptămâna viitoare social-democraţii vor face modificarea la rectificarea bugetară, astfel încât pensiile să se mărească cu 40%. "Astăzi am convocat şedinţa Birourilor permanente reunite ale Camerei şi Senatului, am distribuit către comisii rectificarea bugetară şi probabil că săptămâna viitoare vom face şi modificarea şi vom elimina acea diminuare a majorării punctului de pensie cu 26%, pe care a făcut-o Guvernul Orban", a spus Simonis. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Mihai Simionescu, imagine: Administraţia Prezidenţială, editor video: Marilena Gheorghiţă, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Ady Ivaşcu)