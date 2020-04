VIDEO Iohannis: Faptul ca din 15 mai este posibil sa relaxam anumite masuri nu inseamna ca revenim la viata normala

Relaxarea măsurilor, după 15 mai, nu înseamnă revenirea la viaţa de dinaintea pandemiei, restricţiile urmând să fie ridicate gradual, a declarat, marţi, preşedintele Klaus Iohannis. "Faptul că din 15 mai este posibil să relaxăm anumite măsuri nu înseamnă în niciun caz că revenim la viaţa normală pe care am avut-o înainte de epidemie. Deci 15 mai, dragii mei, nu înseamnă o revenire bruscă la normalitatea pe care am cunoscut-o. În realitate, experţii ne spun că nici nu ştim când vom reveni la o viaţă normală aşa cum o ştim noi de dinainte de pandemie", a afirmat preşedintele, la Palatul Cotroceni. Iohannis a detaliat că, după 15 mai, când se încheie starea de urgenţă, oamenii nu vor putea merge pe stradă în grupuri mari, iar părăsirea localităţii de reşedinţă poate fi realizată doar cu o "motivaţie serioasă". Potrivit acestuia, "marile festivaluri probabil nu vor avea loc în acest an", iar competiţiile sportive, "dacă se vor relua, există o probabilitate mare să fie fără spectatori". "Măsurile pe care le vom lua de reducere a restricţiilor vor fi graduale", a subliniat şeful statului. Potrivit acestuia, după 15 mai vor rămâne foarte multe restricţii în vigoare. "Nu vom putea să ne întâlnim decât maximum câte trei, nu vom putea o vreme destul de bună să ieşim de exemplu la restaurant sau la mall. Nu vom putea imediat după 15 mai nici măcar să plecăm din localitate, decât dacă avem un motiv foarte serios. În majoritatea unităţilor, fie ele comerciale sau economice sau de stat, la uşă va fi cineva care ne măsoară temperatura, să nu permitem accesul persoanelor bolnave, fiindcă ele reprezintă un risc", a detaliat preşedintele Iohannis.AGERPRES/(A - autor: Oana Ghiţă, editor: Georgiana Tănăsescu, imagine: Administrația Prezidențială, redactare video: Sergiu Olteanu, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Anda Badea)