VIDEO Iohannis: In 2021, Armata Romaniei va participa cu 1.940 de militari si civili la misiuni, in scadere cu 436 fata de 2020

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că în anul 2021 Armata României va participa cu un efectiv de 1.940 de militari şi civili la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului, cu 436 mai puţini decât în acest an. În cadrul unei declaraţii de presă susţinute la finalul şedinţei Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, preşedintele a menţionat că Ministerul Afacerilor Interne va participa cu 841 de militari şi poliţişti la misiuni în afara ţării, cu 181 mai puţini decât în 2020. "Am aprobat forţele armate ale României care pot fi puse la dispoziţie pentru participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, în anul 2021. Armata României va participa cu un efectiv de 1.940 de militari şi civili la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu 436 mai puţini decât în acest an, iar Ministerul Afacerilor Interne va participa cu 841 militari şi poliţişti, cu 181 mai puţini decât în 2020", a spus Iohannis. El a adăugat că tot în cadrul şedinţei CSAT a fost aprobat Programul privind transformarea, dezvoltarea şi înzestrarea Armatei României până în anul 2026 şi în perspectivă. "Fără o armată puternică, un stat nu are credibilitate internaţională şi strategică. Resursele importante destinate înzestrării Armatei României fac posibilă realizarea capabilităţilor de apărare naţională în cadrul sistemului de apărare colectivă a NATO şi, în acelaşi timp, programele multianuale coerente pot oferi industriei româneşti şansa de relansare, în special prin cooperare instituţională cu firmele de profil ale aliaţilor noştri", a spus preşedintele Iohannis.