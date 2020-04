VIDEO Iohannis: In Parlament am vazut un spectacol ciudat, sinistru; cand a inceput epidemia rezervele Romaniei au fost goale

Nu toţi politicienii au dorit să fie de partea care se ocupă de români, a declarat marţi preşedintele Klaus Iohannis, care a susţinut că în Parlament a văzut un "spectacol ciudat", ''un festival deplorabil instrumentat de aceiaşi politicieni care şi înainte de criză au avut un comportament destul de nociv şi cert demagogic''. "Nu toţi politicienii au dorit să fie de partea care se ocupă de îngrădirea epidemiei, de partea care se ocupă de români. Avem un contraexemplu mare, cât Casa Poporului, contraexemplul este Parlamentul şi modul în care unele partide şi unii lideri au înţeles şi înţeleg să folosească această nenorocire pentru câştigul lor electoral, în această perioadă critică. În Parlament, fie că s-a lucrat în sistem video sau la distanţă, fie că s-au adunat unii, am văzut un spectacol ciudat, un spectacol sinistru, aş zice un festival deplorabil instrumentat de aceiaşi politicieni care şi înainte de criză au avut un comportament destul de nociv şi cert demagogic, oamenii care au lăsat România fără bani", a afirmat şeful statului, la Palatul Cotroceni. El a spus că "banii românilor au fost risipiţi de guvernele pesediste". "Aceşti bani au fost risipiţi în loc să fie investiţi acolo unde aduceau un câştig pentru toată ţara. Este trist ca după ani şi ani de guverne pesediste ne găsim în situaţia să facem faţă unei epidemii groaznice, cu visteria aproape goală şi toţi aceiaşi pesedişti să strige în Parlament că Guvernul şi preşedintele nu fac ce trebuie. Este ceva jalnic. Plus, vin aproape zilnic cu iniţiative care de care mai populiste, vor să ofere tot, că nu dau de la ei. Măsuri populiste care este imposibil să fie puse în practică de cineva", a adăugat Iohannis. Şeful statului a arătat că, la începutul crizei sanitare, nu au existat rezerve de stat. "Să ştiţi că atunci când a început epidemia rezervele României au fost goale. N-au existat, pur şi simplu, n-au existat rezerve de măşti, n-au existat rezerve de biocide. Au existat foarte puţine medicamente şi acestea au trebuit procurate într-un timp record şi s-au procurat", a afirmat el. În acest sens, Iohannis a amintit că România are în prezent acces la 1,5 miliarde de euro din fonduri europene. AGERPRES/(A - autor: Oana Ghiţă, editor: Georgiana Tănăsescu, imagine: Administrația Prezidențială, redactare video: Sergiu Olteanu, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Anda Badea)