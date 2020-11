VIDEO Iohannis: Intensificam eforturile pentru cresterea capacitatii sectiilor ATI la nivel national

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că eforturile pentru creşterea capacităţii secţiilor ATI vor fi intensificate. "Numărul de decese provocate de acest virus necruţător este în continuare prea mare, la fel presiunea pe secţiile de anestezie şi terapie intensivă se menţine la cote foarte ridicate şi de aceea am hotărât, împreună cu Ministerul Sănătăţii, să intensificăm eforturile pentru creşterea capacităţii acestor secţii, deci capacitatea secţiilor ATI la nivel naţional. (...) Din aprilie sau din martie, mai exact, am dublat numărul de paturi de la ATI. Am dublat numărul de paturi de la ATI pornind de la un număr deja destul de mare de paturi ATI, în comparaţie cu alte sisteme din alte ţări, însă se vede că, din păcate, nu este încă suficient. În fiecare săptămână, prin efortul medicilor, prin efortul ministerului, al domnului ministrul personal (n.r. - al Sănătăţii) se adaugă zeci de noi paturi de ATI şi vom continua în acest ritm, fiindcă ambiţia noastră este ca la acest capitol să fim cu un pas înaintea evoluţiei pandemiei şi rezultatele de până acum au dovedit că aşa a fost şi aşa intenţionăm să continuăm", a spus Iohannis, duminică, după ce a vizitat Institutul Clinic Fundeni. Şeful statului a afirmat că un foarte bun exemplu de adaptare la nevoile din ce în ce mai mari de terapie intensivă este ansamblul modular instalat în incinta Institutului Clinic Fundeni. "Containerul este dotat cu toată aparatura necesară, vorbim de paturi, ventilatoare şi injectomate şi are la acest moment toate avizele necesare funcţionării, fiind deservit de medicii Spitalului Fundeni pe care îi felicit pentru că au făcut posibil să avem un astfel de spaţiu", a precizat el. Iohannis a arătat că la Institutul Fundeni este nevoie de clădiri noi, întrebat cu privire la faptul că această instituţie spitalicească nu are aviz de securitate la incendiu. "Am discutat aceste chestiuni cu conducerea Institutului şi am constatat câteva lucruri pe care dânşii le-au ştiut de mult timp. Avem un personal extrem de dedicat, avem un management foarte eficient, dar avem un spital din '59. Foarte multe au fost îmbunătăţite, alte lucruri nu pot fi schimbate în clădirile care există acum. În principiu, da, este nevoie de clădiri noi dacă vrem să avem circuite aşa cum sunt ele, în ziua de astăzi, necesare şi dacă dorim să avem clădiri care îndeplinesc absolut toate cerinţele de siguranţă. Aceste lucruri le cunoaşte managementul de aici, există o solicitare pentru fonduri europene pentru a începe reconstrucţia spitalului din acest punct de vedere şi voi sprijini aceste solicitări", a mai afirmat şeful statului. Preşedintele Iohannis a vizitat şi sistemul modular dedicat copiilor incluşi în programul de oncologie, arătând că şi acesta este dotat la standarde competitive de siguranţă împotriva infectării cu noul coronavirus. "Acest centru cu paturi de spitalizare de zi este rezultatul unei colaborări între spitalul public, organizaţii neguvernamentale şi mediul privat. Iată câte multe lucruri se pot face printr-un parteneriat autentic şi sunt convins că vom vedea tot mai des astfel de iniţiative de succes. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care sprijină activitatea medicilor în aceste condiţii grele de pandemie", a spus Iohannis. El a arătat că ministrul Sănătăţii i-a prezentat raportul preliminar al acţiunilor de control în secţiile de terapie intensivă - COVID şi non-COVID din unităţile spitaliceşti la nivelul întregii ţări. "Am discutat, totodată, şi măsurile incluse în planul de acţiuni care urmează să fie cât mai repede implementat", a adăugat Iohannis. Şeful statului a făcut un nou apel la respectarea normelor sanitare şi a măsurilor de restricţie şi a reiterat că acestea au fost "corecte, juste". "Subliniez din nou că, deşi că sunt semne pozitive, mai avem încă mult de luptat împreună, noi toţi, pentru a ţine această pandemie sub control. Până la apariţia vaccinului anti-COVID şi la folosirea lui la scară largă, la scară naţională, doar respectarea normelor sanitare şi a măsurilor de restricţie este eficientă pentru a limita răspândirea acestui virus. Medicii fac tot posibilul pentru a salva cât mai multe vieţi. Haideţi să-i sprijinim fiecare dintre noi în acest efort uriaş pentru a proteja sănătatea întregii naţiuni!", a transmis Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Andreea Lăzăroiu) Mai multe fotografii pe AGERPRES FOTO Citeşte şi: VIDEO Iohannis: Prin carantinarea localităţilor putem să ţinem sub control epidemia de COVID-19