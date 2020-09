VIDEO Iohannis: Legatura Gara de Nord - Aeroportul 'Henri Coanda', absolut esentiala

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că legătura feroviară de la Gara de Nord la Aeroportul ''Henri Coandă'' este "absolut esenţială" şi a punctat că România are şansa ''enormă" ca în anii următori să folosească bani europeni pentru infrastructura de transport. "Iată că planul de relansare economică pe care l-am elaborat împreună cu Guvernul Orban începe să-şi arate şi partea practică şi pentru a sublinia importanţa infrastructurii feroviare am participat astăzi la un test pe singura linie nouă de cale ferată construită - atenţie -, nu din '89 încoace, din '84 încoace - cum ne-a spus domnul ministru. Noi dorim să dezvoltăm aeroportul internaţional, să-i dăm amploare, dar pentru asta e nevoie să poţi să ajungi în aeroport în condiţii foarte bune, în condiţii predictibile şi pentru asta legătura de la Gara de Nord până în aeroport este absolut esenţială. Este evident că în acest fel şi în acest ritm vom reuşi să modernizăm infrastructura din România", a spus şeful statului. El a arătat că pentru o dezvoltare economică sustenabilă este nevoie de infrastructură de transport. "Nu întâmplător am participat în ultimele zile la metrou, la autostradă şi iată acum la testarea acestei noi căi ferate. Dezvoltarea infrastructurii de transport este fundaţia pe care se clădeşte planul de relansare economică. România are nevoie de o dezvoltare economică sustenabilă, puternică şi pentru asta este nevoie de infrastructură de transport, iar pentru a putea realiza această infrastructură de transport avem o şansă enormă acum, în anii care urmează, când putem să folosim bani europeni care ne sunt puşi la dispoziţie. Trebuie să recunoaştem că bani europeni am avut şi până acum, doar voinţă politică până acum a fost puţină. Dacă ne gândim doar că din 2016 până în 2019 s-a realizat din această linie 11% şi în niciun an de când a venit Guvernul liberal s-a realizat practic tot restul, linia este ca şi finalizată, putem să ne dăm seama cam care este voinţa politică şi putinţa politică", a afirmat Iohannis. Preşedintele i-a felicitat pe membrii Guvernului, constructori, consultanţi şi pe toţi cei care au participat şi au facilitat dezvoltarea liniei ferate Gara de Nord - Aeroportul ''Henri Coandă''. "Sunt convins că acesta va fi ritmul impus pentru anii următori, un ritm care va schimba faţa României în sens pozitiv", a arătat Iohannis. Preşedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban şi ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au făcut o deplasare test cu trenul pe conexiunea feroviară Gara de Nord - Aeroportul ''Henri Coandă''. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)