VIDEO Iohannis - mesaj catre medici: Stiu ca va este greu; ne uitam la voi cu speranta

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, marţi, un mesaj medicilor români, cărora le-a spus că sunt în "prima linie" a luptei împotriva COVID-19. "Ştiu, ştim că vă este greu, dar voi sunteţi în prima linie. Noi toţi ne uităm la voi cu speranţă, cu încredere. Sunteţi linia de apărare a populaţiei împotriva acestei epidemii", a arătat preşedintele într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Cotroceni. El a asigurat personalul din spitale că autorităţile depun eforturi pentru a le pune la dispoziţie materialele necesare pentru a-şi face meseria. "Noi, autorităţile, politicienii, vom face tot ce este necesar pentru a vă asigura materialele de care aveţi nevoie", a punctat Klaus Iohannis. Marţi, şeful statului a avut o şedinţă de evaluare şi prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat. Iohannis a spus că vrea să transmită medicilor "un gând bun şi o încurajare". "Ştiu că nu este simplu şi ştim cu toţii că, din păcate, vor veni zile şi mai grele, dar avem încredere în voi", mai transmis preşedintele, adăugând că unul dintre subiectele şedinţei a fost situaţia din spitale şi a vorbit, în acest context, despre achiziţiile de materiale de protecţie. "Am discutat, evident, situaţia din Suceava şi toţi suntem conştienţi de situaţia pasului care s-a făcut, dar suntem conştienţi şi de răspunderea noastră. Am discutat pe urmă situaţia din spitale şi vreau să vă asigur pe voi, medici, personal medical că noi ne facem treaba. Au început să sosească de peste tot de unde s-au făcut comenzi materiale de protecţie - măşti, halate de protecţie, alte materiale. Lucrurile se mişcă, autorităţile s-au mişcat şi acestea vor ajunge în cel mai scurt timp în spitale", a afirmat el. Totodată, Iohannis a spus că a solicitat ca marţi "să se facă peste tot în spitale instructajul personalului". "Aceste lucruri se vor întâmpla. Am solicitat celor responsabili ca, cu maximă celeritate, să lămurească alocările bugetare pentru spitale, în aşa fel încât să puteţi să continuaţi achiziţiile care sunt absolut necesare în această perioadă", a punctat acesta. Iohannis a subliniat responsabilitatea fiecăruia, în contextul reglementărilor impuse pentru stoparea pandemiei. "Autorităţile îşi fac treaba şi vă rog pe toţi să ne facem fiecare treaba aşa cum se cuvine iar fiecare român să respecte normele de igienă, normele de distanţare socială, aşa cum au fost solicitate de autorităţi", a afirmat preşedintele.