VIDEO Iohannis: Motiunea de cenzura mi se pare neavenita; PSD cauta probabil solutii pentru baroni

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că moţiunea de cenzură depusă de PSD este neavenită şi susţine că acest partid nu are soluţii pentru România, ci caută probabil "soluţii pentru baronii care se simt deconectaţi de resursele publice". "Această moţiune de cenzură mi se pare neavenită din motive foarte simple şi clare. Dacă ţara este cuprinsă de o epidemie şi suntem în criză economică, nu vii din opoziţie să depui moţiune de cenzură. Asta arată doar că acest partid care a depus moţiunea, PSD, nu este doar cinic, asta am stabilit când au tras de timp cu aprobarea legii carantinei, este şi iresponsabil. Nu poţi să vii în plină pandemie şi criză economică să dai jos Guvernul numai aşa, să arăţi propriilor alegători că mai eşti acolo, fiindcă despre asta vorbim. PSD nu are soluţii pentru România, PSD nu are soluţii pentru români, PSD caută probabil soluţii pentru baronii care se simt deconectaţi de resursele publice şi probabil suferă", a spus Iohannis într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Cotroceni. Preşedintele a adăugat că există dubii în legătură cu constituţionalitatea moţiunii de cenzură. "Pe lângă asta, există dubii în spaţiul public cu privire la constituţionalitatea acestui demers. Nu s-a depus niciodată în vacanţă parlamentară, într-o sesiune extraordinară, o moţiune de cenzură. Sunt specialişti care susţin că este discutabil, sunt alţii care spun că este fezabil. După părerea mea, aici avem o temă care trebuie clarificată. Moţiunea este clar neavenită. Vom vedea dacă este neconstituţională sau nu. Despre trecerea din sesiunea extraordinară în sesiune ordinară, specialiştii vor trebui să analizeze constituţionalitatea şi legalitatea unui astfel de demers. Ce se întâmplă după moţiune, vom discuta evident după ce se dezbate, se discută, eventual se votează această moţiune. Este un gest politic iresponsabil, de uz intern pentru PSD", a argumentat şeful statului. AGERPRES/(A - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)