VIDEO Iohannis: Nicio lege nu opreste un virus; aici e nevoie de contributia noastra, a tuturor

Preşedintele Klaus Iohannis a subliniat miercuri că "nicio lege nu opreşte un virus" şi că "e nevoie de contribuţia noastră, a tuturor" pentru a răspunde la pandemia COVID-19. Şeful statului s-a referit, într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni, la faptul că marţi a intrat în vigoare Legea carantinării şi izolării. Totodată, a vorbit despre faptul că miercuri, în România, au fost înregistrate, în premieră, peste 1.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. "Vestea proastă de astăzi este că suntem în prima zi în care avem peste 1.000 de persoane detectate cu coronavirusul nou. Este foarte trist, dar tristeţea nu rezolvă problema. Problema putem s-o rezolvăm împreună, respectând măsurile de distanţare, respectând măsurile de igienă, purtând mască. Depinde de fiecare dintre noi şi de noi toţi împreună să îngrădim răspândirea acestei epidemii. Acum, Guvernul are la dispoziţie noul instrument, noua lege care reglementează izolarea, carantinarea, dar nicio lege nu opreşte un virus. Aici e nevoie de contribuţia noastră, a tuturor", a afirmat Iohannis. Alte 1.030 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate de la ultima raportare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, numărul total al îmbolnăvirilor ajungând miercuri la 40.163. AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Florin Marin, editor online: Ady Ivaşcu)