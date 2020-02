VIDEO Iohannis nu are reproșuri pentru Ludovic Orban pentru blocajul din Parlament: 'Se vede clar intenția PSD de a bloca'

Președintele Klaus Iohannis nu are reporșuri să îi aducă lui Ludovic Orban pentru blocajul din Parlament, adăugând că PSD este de vină pentru că a tras de timp cu audierile din comisiile parlamentare.

„Dimpotriva, sunt foarte mulțumit de munca depusă de Ludovic Orban în calitate de premier și apoi de premier interimar. A reușit acest guvern să facă într-un termen foarte scurt lucruri necesare pentru țara: buget, reglementări în multe domenii. Nu doar că nu aș avea ce să îi reposez, as avea și pentru ce să îl laud. Blocajul din Parlament nu i se datorează lui Ludovic Orban. Întreg blocajul s-a produs din cauza PSD, care a tras de timp cu audierile, apoi cu termenul la care s-a pus votul pentru învestitură. Se vede clar intenția de a bloca acest demers. PSD a încercat să blocheze acest demers parlamentar. Pentru a debloca, Ludovic Orban și-a depus mandatul. România nu are nevoie de blocaje, are nevoie să meargă înainte.”, a spus Klaus Iohannis

Citește și: Victor Ponta anunță dezastrul: O criză este inevitabilă, o repercusiune asupra economiei globale .