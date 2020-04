VIDEO Iohannis: Nu se redeschid scolile, universitatile; anul scolar se incheie pe 12 iunie

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, luni, că şcolile nu se vor mai deschide în acest an de învăţământ. "S-a decis astăzi ca, pentru majoritatea elevilor, în acest an şcolar, grădiniţele, şcolile şi universităţile să nu se mai redeschidă. Nu se vor întoarce elevul, studentul, fizic, la cursuri", a spus şeful statului într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni, după o şedinţă privind măsurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat. El a informat că anul şcolar se va încheia pe 12 iunie şi că până la acea dată vor continua formele de învăţământ la distanţă. "Până în 12 iunie, elevii vor avea mediile încheiate cu notele pe care le au acum. În cazuri excepţionale, se mai poate face o evaluare suplimentară", a adăugat şeful statului. Preşedintele Iohannis a indicat că şcolile se vor redeschide în septembrie, când începe noul an şcolar. Şeful statului a precizat faptul că elevii din clasele terminale vor putea reveni la şcoală după 2 iunie pentru a se pregăti pentru examenele naţionale. În această situaţie, normele de distanţare socială vor putea fi respectate, doar dacă vor fi maximum zece în sală. Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că în cazul în care şcolile s-ar fi redeschis, nu s-ar fi putut respecta distanţarea socială, chiar dacă elevii ar fi mers în ture. În această şedinţă au fost evaluate mai multe situaţii cu privire la şcoli, în contextul în care epidemia de coronavirus nu s-a terminat. "Aud de la mulţi că este cazul să ne relaxăm, că vremea este frumoasă şi că epidemia oricum va dispărea. Dragii mei, din păcate, nu este aşa! Am avut în statisticile de ieri peste 400 de noi cazuri de persoane infectate, avem astăzi peste 300. Nu putem să vorbim în niciun fel despre o relaxare sau o încetinire, din păcate, a acestei epidemii. Trebuie să ţinem cont de câteva lucruri destul de simple. Faptul că elevii s-ar duce la şcoală ar implica, din punctul nostru de vedere - şi toţi care am fost la discuţie am fost de acord -, două riscuri mari: există riscul major ca elevii să ducă boala la şcoală şi există un risc semnificativ să ducă boala de la şcoală acasă. Pe de altă parte, am dorit să ştim şi ce fac alte ţări. Am constatat că deja sunt o serie de ţări din UE care nu mai doresc să redeschidă şcolile, sunt câteva ţări unde situaţia este în evaluare. Am dorit şi să aflăm ce se întâmplă acolo unde experimental s-au deschis şcolile. Avem un exemplu din Franţa, unde într-o provincie s-a deschis experimental şcoala şi experimentul nu a decurs foarte bine. După puţine zile, zeci de elevi au fost testaţi pozitiv şi mai mulţi dascăli au ajuns în câteva zile la terapie intensivă. Lucrurile nu sunt absolut deloc simple", a subliniat Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Florin Marin, imagine: Administraţia Prezidenţială, redactare video: Marilena Gheorghiţă, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Ady Ivaşcu) Citește și: VIDEO Iohannis: Persoanele peste 65 de ani pot ieşi din casă între orele 7,00-11,00 şi 19,00-22,00 VIDEO Coronavirus/ Iohannis: România va trimite în Republica Moldova o echipă de medici şi materiale de protecţie