VIDEO Iohannis: Oamenii informati care incearca sa manipuleze opinia publica trebuie aratati cu degetul ca sa-si revina

Preşedintele Klaus Iohannis revenit, joi, asupra unor declaraţii pe care le-a făcut anterior cu privire la poziţia unor politicieni faţă de măsurile luate în contextul pandemiei şi a subliniat că afirmaţiile sale, despre care spune că au fost scoase din context, nu se referă la pacienţi sau posibili pacienţi, ci la persoane publice care au acces la informaţii, dar încearcă să manipuleze opinia publică "într-un mod inadecvat". "Vreau să mă refer la o afirmaţie pe care am făcut-o cu puţin timp înainte şi deja unii au scos-o din context şi încearcă să o folosească. Dacă cineva, prin acea afirmaţie a mea, s-a simţit lezat, îmi cer scuze public. Nu m-am referit nici la persoane care sunt pacienţi sau posibil pacienţi, nu m-am referit nici la persoane care nu au informaţie, am vrut să atrag atenţia asupra pericolului manipulării, fiindcă în discuţia pe care am avut-o cu dumneavoastră a fost vorba despre oameni care sunt informaţi, care cunosc datele despre epidemie şi mie mi se pare inadmisibil ca o persoană publică ce cunoaşte datele problemei să încerce să ducă acţiunile autorităţilor, îngrijorările oamenilor în ridicol. Nu pot să accept ca în România, unde am avut şi astăzi foarte mulţi noi bolnavi de COVID-19, unde avem peste 1.300 persoane decedate de această boală, să umble unii prin spaţiul public şi să spună că cineva a ascuns datele, că cineva ar trebui să răspundă, că ar trebui să ne relaxăm cu toţii şi că ar trebui să ne vedem de treabă. Aşa ceva nu se poate. Aceşti oameni care cunosc datele problemei şi încearcă să manipuleze într-un mod inadecvat opinia publică trebuie cumva arătaţi cu degetul ca să-şi revină, nu pentru altceva", a spus şeful statului după ce a participat la o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii universitare din cadrul Universităţii din Bucureşti, la 30 de ani de la "Fenomenul Piaţa Universităţii". El a insistat pe informarea din surse publice. "Important este să nu dăm crezare informaţiilor false, manipulărilor şi - foarte important pentru toată lumea - să ne informăm şi să luăm de bune informaţiile publice care se dau. În fiecare zi se dau toate informaţiile publice. Nu există alte informaţii decât cele pe care le aflăm zilnic, la ora 13,00, prin comunicate de presă. Dacă am fost greşit înţeles, îmi cer scuze. Nu am dorit să lezez pe nimeni, dar cred că este bine ca şi eu să atrag atenţia asupra unei posibile încercări de manipulare a opiniei publice într-un mod destul de nepotrivit şi cu singurul scop de a vâna câteva voturi pentru că vin alegerile", a conchis Iohannis. Înainte de a participa la eveniment, preşedintele Klaus Iohannis a făcut o declaraţie despre reacţia unor politicieni la măsurile impuse pentru limitarea infecţiilor cu noul coronavirus. "Sunt unii politicieni care, probabil, mai mult fug după voturi decât după sănătatea românilor, care spun că putem să ne relaxăm cu totul şi că nu este nevoie de aceste măsuri şi că să vină specialiştii cu dovezi. Ce fel de dovezi aşteaptă, altele decât cele care sunt comunicate zilnic? 237 de noi infectaţi (de coronavirus - n.r.) de ieri până astăzi, peste 150 de persoane la terapie intensivă acum, la momentul în care vorbim. Avem iarăşi, din păcate, noi şi noi decese. Epidemia este între noi. Virusul este în comunitate. Orice raţiune normală ne spune să fim precauţi. În faţa unei boli eşti precaut sau eşti prost, una din două", a declarat Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Florin Marin, imagine: Administraţia Prezidenţială, redactare video: Sergiu Olteanu, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Ady Ivaşcu)