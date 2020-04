VIDEO Ion Cristoiu anunța SFARȘITUL PNL: 'Va deconta cel mai mult, electoral, din aceasta criza. Orban nu știe pe ce canal sa mai apara'

Ion Cristoiu spune că PNL va deconta cel mai mult electoral din această criză, iar Nelu Tătaru pare să fie primul lider care face, nu spune că face. Jurnalistul a declarat, la “Gândurile lui Cristoiu”, că România nu va primi sprijinul UE atâta timp cât se laudă că stă mai bine decât alte state, anunță MEDIAFAX.

Redăm ideile principale:

„PSD putea fi oricând transformat de domnul Iohannis în vinovatul de serviciu”

- Criza va avea două etape: cea de sănătate și cea economică. Putem vorbi de câștigători și învinși în funcție și de a doua etapă.

- Această criză a dus și la o neîncredere în politica tradițională și sunt multe șanse ca partidele mai recente, gen USR, sau care se vor înființa în perioada următoare, să aibă un capital electoral.

- PSD a mers mult pe variata, am putea spune populistă, nu spun nici pozitiv, nici negativ. A fost și prin Marcel Ciolacu abilitatea de a nu fi în prim-plan, cum era în 2016 sub Dragnea în campania electorală, a lăsat să fie guvernul în prim-plan, comunicatorii erau mai discreți, partidul nu a intervenit cu nimic agresiv, au fost și voci că partidul nu mai există. Dar cred acum că e cea mai bună tactică, PSD putea fi oricând transformat de domnul Iohannis în vinovatul de serviciu, că “de asta mor oameni, că nu ne lasă PSD să acționăm”.

„Partidul de guvernământ este cel care decontează. Orban nu știe pe ce canal să mai apară”

- Partidul de guvernământ este cel care decontează. Dincolo de bâlbâielile guvernamentale, de cumplita bătălie pentru imagine, Klaus Iohannis îi convoacă la Palatul Cotroceni, nu înțeleg de ce.

- Ludovic Orban nu știe pe ce canal să mai apară. Sunt multe bâlbâieli, vă amintesc acel caz gogolian, bătrâna ce era moartă la prânz și vie mai târziu. PNL pierde.

- USR a fost primul partid care a declarat public că încetează orice polemică, USR-PLUS și-a dat seama că este bine să stai liniștit, să îi lași pe ăia de la putere să se perpelească, este drept că îi ajută liberalii că invadează spațiul public, sunt bolnavi de imagine și atunci se lasă impresia că în România este doar PNL și ceilalți stau liniștiți. La momentul oportun vor ieși.

- Pro România urmează salturile lui Victor Ponta, El este foarte activ, apoi dispare, când era premier la fel era

- PMP a existat numai prin Traian Băsescu. Tomac am înțeles că este undeva uitat prin America și nu a fost activ

- ALDE prin Tăriceanu și-a mai făcut auzită vocea, nu știu dacă cineva în acestă criză își mai amintește că există un partid ALDE.

„Iohannis s-a dovedit catastrofal ca imagine. Îl ținem în fereastră, citește acele texte”

- Nu cred că Klaus Iohannis a câștigat sau a pierdut ceva. Iohannis s-a dovedit catastrofal ca imagine. Cei care l-au votat și-au dat seama că au făcut o prostie. S-a văzut că i-a fost și în 2014, și acum, impus, a fost o manipulare a străinătății, a occidentalilor și l-au pus în perioadă critică, se vede ce nu s-a văzut în campanie electorală pentru că nu a avut așa ceva. Acum trebuie să se bată cu viața, cu o criză, nu știe să se bată, să comunice. E nevoie și Palatul Cotroceni să fie ocupat de cineva, dar dacă este pustiu o să vină coronavirusul. Îl ținem în fereastră, citește acele texte, nu e exclus să facă o operațiune gen Putin să meargă la vreun spital.

- Pe primul loc este Nelu Tătaru. Este idolul presei, nu întâmplător. Această criză, echivalentă cu un război, a pus la îndoială liderul tradițional, cel creat de media, de imagine, cu consilieri. Demnitarul care spune <>.

“Nelu Tătaru e principalul adversar al lui Ludovic Orban”

- Brusc a apărut, și sper că asta va fi un fenomen, liderul care face. La noi s-a dovedit Nelu Tătaru. Este greu de presupus că a fost la Suceava, Constanța, Arad, de dragul imaginii, n-a zis <> Nu, a trebuit să rezolve, comunică bine, e calm, nu are obsesia imaginii, cum o are Orban. Cred că Tătaru e principalul adversar al lui Ludovic Orban, care se îmbolnăvește de ficat, a fost și în perioada Cîțu, dar ăsta îl rade vedem o disperare a lui Orban, merge la toate tv-urile, e un vacarm de comunicare. Despre situația din Sănătate e Nelu Tătaru, intervin și Raed Aafat, la Interne este Vela, La economie e Popescu, la muncă e Violeta Alexandru, la Educație este Anisie. Nu știu unde sunt ceilalți demnitari. Domnul Predoiu poate să spună și el ceva pentru că are o mare problemă cu avocații. Nu înțeleg de ce mai apare Orban. El ce să mai spună? Este această bătălie electorală de imagine.

“Este incredibil cum reușește această țară să mintă prin regimul Iohannis”

- Sub pretextul că testele rapide nu sunt eficiente, până la urmă nu le fac. Inclusiv boicotarea inițiativei lui Streinu Cercel și Gabrielei Firea ar fi trebuit să facă teste bucureștenilor. Este incredibil cum reușește această țară să mintă prin regimul Iohannis. Aproape un mililon de oameni vin din zonele roșii, nu spun că toți au infectat un milion, dar este greu de presupus că vin din zonele acelea și să nu fie măcar 300.000-400.000 infectați. Cei care nu au simptome nu cer să fie testați.

- Nu este numai o inițiativă electorală, ci și de siguranță națională, impusă de servicii, și s-a mers pe: <>. A fost și una din cauze, e cu dus-întors, deoarece când va trece această criză UE va da bani indiscutabil țărilor din prima linie Spania, Italia, Franța, Portugalia, Spania. Noi comitem și imbecilitatea de a ne lăuda că suntem bine.

“Când va veni momentul ajutorului, Italia va spune că românii stau mai bine decât noi”

- Eu suspectez că în cazul Italia și al Spaniei, nu știu și al Franței, s-a dramatizat situația cu intenție, sunt multe semnale și în Italia- șiruri de sicrie, morga nu mai face față. Italienii au avut o mare problemă cu deficitul bugetar, când a venit premierul a avut conflicte cu UE, dar acum au toate șansele să se redreseze economic. Dincolo de numărul de morți, la care am contribuit cu imagine, nu cred că România ar îndrăzni să ceară un ajutor, când Orban se laudă că noi stăm mai bine decât Italia. Când va veni momentul ajutorului, Italia va spune că românii stau mai bine decât noi.