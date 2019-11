VIDEO Israelul a dezlanțuit IADUL: A bombardat Fasia Gaza, dupa ce a fost lovita de tiruri cu rachete

Israelul a lovit zeci de ţinte în Fâşia Gaza sâmbătă dimineaţă drept represalii la tirurile cu rachete lansate din enclava palestiniană spre sudul teritoriului său, a declarat o sursă din domeniul securităţii citată de AFP.

Loviturile israeliene au vizat baze ale Hamas, mişcarea care conduce în Fâşia Gaza, şi ale aliaţilor formaţiunii islamiste, a declarat o sursă de securitate din Gaza, informează agerpres.ro.

Armata israeliană a afirmat că a lovit "ţinte teroriste".

Trei persoane au fost rănite, dintre care cel puţin una grav, potrivit Ministerului Sănătăţii din enclava palestiniană.

Zgomotul exploziilor a fost perceptibil în Fâşia Gaza, potrivit unui corespondent al AFP.

Aceste lovituri au fost efectuate drept represalii la tirurile cu proiectile de vineri seară. Armata israeliană a anunţat în două comunicate succesive că cel puţin zece rachete au fost lansate din Fâşia Gaza spre sudul Israelului, opt dintre ele fiind interceptate de scutul antirachetă israelian Iron Dome.

Una dintre rachetele care nu au fost interceptate a lovit o casă din oraşul Sderot, limitrof Fâşiei Gaza, dar nu a provocat nici pagube materiale, nici răniţi, a anunţat poliţia într-un comunicat.

Vineri a fost a doua seară consecutivă când au avut loc tiruri din enclava palestiniană în direcţia teritoriului israelian, în condiţiile în care ultimul tir de rachetă data din 12 septembrie.

În august, o serie de tiruri cu rachete din Fâşia Gaza urmate de represalii israeliene, precum şi ciocnirile violente de-a lungul gardului care separă enclava de teritoriul israelian, au provocat temeri privind o escaladare a tensiunilor între mişcarea Hamas, la putere în Gaza, şi Israel.

Israel şi mişcarea Hamas au purtat trei războaie în enclava palestiniană din 2008, reaminteşte AFP.

In response to rockets fired at Israel, we struck Hamas terror targets in Gaza including:



naval force & training compounds

compound with anti-missile simulator

weapon manufacturing & storage sites