VIDEO Joe Biden, discurs de Ziua Recunostintei: Suntem in razboi cu virusul, nu intre noi

Presedintele-ales Joe Biden a tinut un discurs cu ocazia Zieli Recunostintei, in care a chemat la incetarea disensiunilor intre americani, spunand ca "Suntem in razboi cu virusul, nu intre noi". El le-a cerut compatriotilor sa renunte la sarbatori, in conditiile in care numarul de cazuri de coronavirus continua sa creasca.