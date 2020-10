VIDEO - Joe Biden se comporta de parca știe ca n-are șanse la alegerile prezidențiale: a uitat pentru ce funcție candideaza

Joe Biden, candidatul Democrat la președinția SUA, a susținut în cadrul unui discurs că el candidează pentru Senat, nu pentru funcția de președinte. Greșeala a fost rapid sancționată de echipa contracandidatului său, Donald Trump, care a decupat discursul.

„Trebuie să lăsăm diferențele, pentru asta candidez. Candidez ca un mândru democrat pentru Senat”, a spus Biden luni la un eveniment electoral în Toledo, Ohio.

Tot luni, Joe Biden a uitat numele senatorului Mitt Romney, încercând să explice de ce se opune ideii ca Democrații să atace credința catolică a judecătoarei Amy Coney Barrett, aflată în procedura Senatului pentru confirmarea la Curtea Supremă.

„S-ar putea să vă amintiți, am avut probleme când am candidat împotriva acelui senator care era mormon, guvernator”, a spus Biden.

Joe Biden: "I'm running as a proud Democrat for the Senate" pic.twitter.com/7LTFdJQMgF