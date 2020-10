VIDEO Jojo a aparut in Paris Match: Este un roman fara adapost din Nisa care isi doneaza economiile sinistratilor

Un român care trăia fără adăpost la Nisa, Ion-Nelu Gioroiu, în vârstă de 52 de ani, supranumit Jojo, a câştigat 150 de euro din vânzarea unei reviste a Asociaţiei Solidarité 06 în favoarea persoanelor fără adăpost, o sumă pe care a donat-o sinistraţilor din Alpes-Maritimes, iar donaţia economiilor sale a provocat un val de solidaritate pentru a-l salva de pe stradă, relatează Paris Match.

”M-a sunat şi mi-a spus că vrea să facă o donaţie în valoare de 150 de euro pentru sinistraţi. Când am venit să-l văd, am încercat să înţeleg. Ştiu că nu are bani, de aceea vinde reviste, dar el a insistat. Mi-a spus că a reuşit să pună de o parte puţini bani şi că vrea să ajute familii care au pierdut totul, pentru că el ştie ce înseamnă să rămâi fără nimic. A scos două pungi cu mărunţiş şi a insistat să le luăm”, scrie asociaţia pe Facebook.

Instalat la intrarea într-o parcare, în centrul Nisei, ţinând uneori uşa vizitatorilor teatrului, bibliotecii sau muzeului vecin, cu o vorbă bună sau zâmbind, Jojo îşi exprima speranţa în acest articol să-şi găsească un loc de muncă, o locuinţă şi să urmeze un curs de franceză.

Dorinţa este pe cale să i se îndeplinească, în urma bruştei notorietăţi pe care a căpătat-o după ce presa locală a scris că a dat tot ceea ce avea sinistraţilor, iar viaţa are să i se schimbe, scrie Paris Match.

I s-a promis un loc de muncă la serviciul de curăţenie al primăriei, iar pentru prima oară ”nu mai doarme afară, după ce o voluntară i-a pus la dispoziţie o locuinţă prin intermediul Asociației Café Suspendu”, declara miercuri un voluntar de la ”Secours populaire” (Ajutor popular), care-i aducea de mâncare seara.

”Eu l-am trezit în această dimineaţă (miercuri), la ora 8.00, în apartament. Este fericit, în al nouălea cer. Mi-a spus că e ciudat să aibă cheile în buzunar şi că i-a fost greu să doarmă, după ce ziua de ieri a fost plină de emoţii şi că de 21 de ani nu mai avea un acoperiş deasupra capului”, a adăugat acest voluntar, care a vrut să-şi păstreze anonimatul.

”Voi continua să-l urmăresc”, a dat el asigurări, preconizând să-l însoţească la Consulatul României din Marsilia pentru a-l ajuta să-şi refacă documetele, care i-au fost furate de către agresori.

Abandonat la naştere în Craiova, în sudul României, protejatul său a supravieţuit multor lovituri ale sorţii - orfelinatului în epoca Ceuşescu, străzii Revoluţiei din 1989, locurilor de muncă fără acte în Italia -, înainte de a veni în Franţa în 2017, unde a lucrat ca grădinar la particulari, după care şi-a instalat salteaua în apropierea Muzeului de Artă Modernă şi Contemporană.

