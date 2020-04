VIDEO JOS PALARIA Un pensionar de 87 de ani din Alba și-a DONAT ECONOMIILE unui spital: Statul suntem NOI

Gest absolut impresionant al unui pensionar din Alba. Ionescu Mircea are 87 de ani și a muncit toată viața lui la uzina Mecanică Cugir. Acesta a decis să doneze 10.000 de lei spitalului din oraș. Acesta spune că și statul român a ajutat mult populația și că este nevoie ca oamenii să fie solidari.

"Mă numesc Ionescu Mircea. Am 87 de ani. Sunt de 70 de ani în Cugir. Am lucrat la Uzina Mecanică. Am avut soția bolnavă, a fost internată în multe spitale și centre de recuperare din țară. Ne-a ajutat foarte mult statul și pentru asta noi trebuie să îl mulțumims statului, să ajutăm la necaz. Statul suntem noi", a explicat pensionarul care a impresionat întreaga țară.

”Zilele trecute am fost sunat de un pensionar din Cugir care si-a manifestat dorinta de a dona suma 10.000 RON pentru echipamente destinate luptei împotriva coronavirusului, doar să îl ajutam cu actele bancare.

Astazi s-a efectuat transferul și doresc să îi MULTUMESC public în numele celor care vor beneficia. MULȚUMIRI tuturor celor care au sprijinit cu diverse sume activitatea personalului medical din Spital. RESPECT!” a transmis pe contul său de Facebook, primarul localității, Adrian Teban.