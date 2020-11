VIDEO Judecatorii se tem sa respecte drepturile omului in Romania: Ce au decis in procesul deschis de IPS Teodosie

Magistraţii Tribunalului Constanţa au amânat pentru miercuri luarea unei decizii în procesul intentat de Arhiepiscopia Tomisului prin care se solicită suspendarea hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) ce interzice participarea la procesiunile şi pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau reşedinţa în localităţile în care se desfăşoară aceste activităţi.

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat că orice om trebuie să aibă asigurată libertatea de exprimare şi la religie, scrie agerpres.ro.

"Vrem ca astăzi să ne apărăm drepturile de a avea cale liberă spre Peştera Sfântului Apostol Andrei în zilele rânduite de praznic, pe 29 şi pe 30 noiembrie. De asemenea, iată, aceste restricţii prin care creştinii nu au voie să intre în biserică nu sunt fireşti. Acest virus atacă mai ales plămânii. Noi trebuie să-i îmbolnăvim de plămâni? Eu simt nevoia să-i apăr. Ca păstor îmi apăr turma cea cuvântătoare, oamenii de credinţă. Credincioşii mi-au cerut să fiu portavocea lor, să îi apăr, să li se dea voie să fie în biserică. Sunt drepturile noastre constituţionale, drepturile omului de asemenea specifică că orice om trebuie să aibă asigurată libertatea de exprimare, libertatea de religie. Nu facem niciun abuz, dimpotrivă, vrem să oprim nişte exagerări, ca să nu le zic abuzuri, deşi sunt, ca să putem să ne întâlnim datele credinţei noastre. Avem dreptul acesta şi prin Constituţie, şi prin Carta drepturilor omului, astfel încât trebuie să ni se pună nouă dreptul la libertate care ne-a fost îngrădit", a spus IPS Teodosie, înainte de a intra în sala de judecată.

Potrivit avocatei Arhiepiscopiei Tomisului, interzicerea pelerinajului este "o discriminare nepermisă".

"Astăzi este un termen care s-a acordat la solicitarea mea, este un termen de judecare pe urgenţă şi se judecă strict suspendarea hotărârii CJSU nr.72 din 10.11.2020, până la definitivarea acestei judecăţi. Termenul când am depus noi acţiunea a fost dat automat de către calculator pe 4 decembrie. Or, principalul motiv pentru care noi am înaintat această acţiune a fost pelerinajul Sfântului Andrei, cel care a întemeiat creştinismul în România. Ceea ce voi invoca, în primul rând, este o discriminare nepermisă, este vorba de încălcarea legii fundamentale a statului român, Constituţia României", a declarat avocata Diana Iovanovici Şoşoacă.

Tribunalul Constanţa a admis luni cererea Arhiepiscopiei Tomisului de preschimbare a termenului de judecată pentru 24 noiembrie, după ce iniţial fusese stabilită data de 4 decembrie, în procesul intentat cu privire la hotărârea CJSU ce interzice participarea la procesiunile şi pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau reşedinţa în localităţile în care se desfăşoară aceste activităţi.

