VIDEO Klaus Iohannis a fost dat de gol: Intalnirea pe care președintele a ținut-o secreta

Președintele Klaus Iohannis a fost, timp de 3 zile, prezent la Ierusalim, unde a participat la cea de-a cincea ediţie a Forumului liderilor internaţionali dedicat Comemorării Victimelor Holocaustului şi împlinirii a 75 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare de la Auschwitz-Birkenau - "Remembering the Holocaust, Fighting Antisemitism". Acolo, Iohannis a avut mai multe întâlniri bilaterale, oficiale și neoficiale. Una dintre acestea, informală, și despre care nu a vrut să spună nimic public a fost cea cu omologul de peste Prut. Într-un material video publicat pe pagina de Facebook, Igor Dodon, președintele Moldovei, a menţionat că a avut un schimb de opinii cu preşedintele Klaus Iohannis, precum şi o trecere în revistă a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova după căderea ultimului Guvern, instaurarea noului Guvern.

"Vreau să vă zic și de discuțiile cu preșdintele Iohannis. Nu a fost o discuție planificată. Am făcut un schimb de opinii, o trecere în revistă a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, după căderea ultimului guvern și instaurarea noului guvern. Reiterez, consider că frații noștri de peste Prut sunt partenerii strategici ai Republicii Moldova. În acest an, în luna aprilie, noi vom celebra 10 ani de la semnarea acordului strategic de parteneriat cu România I-am sugerat domnului președinte că ar fi binevenit să pregătim niște evenimente împreună, la nivel de conducere a țării.

Repet, avem relații excelente între țările noastre, care trebuie aprofundate pe toate dimensiunile, și economic, și social. Avem mai multe proiecte care trebuie implementate", a declarat președintele Igor Dodon.

De menţionat este faptul că pe siteul oficial al preşedinţiei României nu există nicio menţiune referitoare la întâlnirea din Israel dintre preşedintele Klaus Iohannis şi Igor Dodon.

Amintim că, de la preluarea funcţiei de preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon nu a avut nicio întâlnire oficială cu preşedintele Klaus Iohannis, cel care nu l-a invitat la Bucureşti şi nici nu a răspuns invitaţiei de a vizita Chişinăul.

