VIDEO Klaus Iohannis: Am cerut Guvernului sa pregateasca spitalele pentru o situație mai grava

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Cotroceni, că le-a cerut guvernanților să pregătească sistemul sanitar pentru o situație „mai gravă” decât în prezent, în ceea ce privește epidemia de coronavirus.

„Este necesar sa intrerupem lantul cauzal. Nu ne permitem supraaglomerarea spitalelor. Am solicitat premierului si Ministerului Sanatatii sa evalueze in timp real necesarul de paturi si sa creasca capacitatea pentru a fi pregatite si pentru situatii mai grave. Dragi romani, stiu cat de greu a fost in aceste luni. Ne vom bucura din nou de viata normala cu cat mai repede cu cat vom stopa cresterea ratei de imbolnaviri. Restrictiile sunt doar de moment. Unele activitatii la care renuntam acum pot fi recuperate, insa vietile si mai ales vietile celor dragi noua nu le mai putem aduce inapoi”, a spus seful statului.