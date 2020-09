VIDEO Klaus Iohannis, apel catre romani: 'Continuați sa fiți responsabili. Erorile autoritatilor pot fi rescunoscute si corectate'

Klaus Iohannis a lansat miercuri un apel către români, în contextul apropierii deschiderii şcolilor, să respecte în continuare măsurile anti-COVID. Preşedintele a făcut apel şi la medici să continue lupta în spitale.

„Fac un nou apel: Dragi romani, continuati sa fiti responsabili” Virusul, in absenta unui vaccin, are o singura bariera: grija fiecaruia pentru propria persoana si pentru cei din jur. Protejati-va asa cum deja stim cu totii: masca, distanta, igiena mainilor. Este deja evident ca acestea sunt singurele arme pe care le avem in confruntarea cu acest virus. Guvernul, autoritatile, au luat si continua sa ia masurile necesare. Sigur, nu este totul perfect, pot fi recunoscute si corectate acele erori, insa fiecare dintre noi duce propria lupta. In toate tarile lumii sistemele de sanatate au fost supuse unei presiuni extreme. Romania nu a fost o exceptie. Multumesc inca o data cadrelor medicale pentru profesionalismul lor, dar lupta inca nu s-a incheiat. Fac apel la cadrele medicale, la managerii de spitale, sa continue munca inceputa, sa mentina dotarea spitalelor la un nivel ridicat. Acestea sunt problemele reale ale Romaniei, iar autoritarile fac tot posibilul pentru a gasi rezolvarile”, a declarat Iohannis.