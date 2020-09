VIDEO Klaus Iohannis, apel catre romanii din diaspora: 'Nu avem nicio garantie ca se vor putea deschide sectii de votare in toate tarile'

Preşedintele Klaus Iohannis face un apel la românii din diaspora să se înscrie pentru votul prin corespondenţă, în condiţiile în care nu este sigur că toate ţările în care se află români vor permite organizarea secţiilor de vot.

"Cand am promovat votul prin corespondenta ne-am gandit ca ar fi bine sa aiba posiblitatea romanii din diaspora sa voteze si in situatia in care nu pot ajunge la sectia de votare. Nu ne-am gandit atunci la o pandemie, dar iata ca procedura votului prin corespundeta este foarte utila. As face un apel la romanii din diaspora sa se inscrie pentru votul prin corespondeta. Nu avem nicio garantie ca se vor putea deschide sectii de votare in toate tarile. Din acest motiv este necesar sa se inscrie pentru votul prin corespondenta. Altfel este posibil ca in anumite tari romanii sa nu isi poata exprima votul", a afirmat preşedintele.