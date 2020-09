VIDEO - Klaus Iohannis, despre bataia de joc a autoritaților la adresa elevilor: Trebuie sa fim foarte realiști

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Cotroceni, întrebat despre faptul că autoritățile nu au reușit să cumpere cele 250.000 de tablete pentru elevi, ci doar 80.000:

„Trebuie sa fim foarte realisti. In masura in care nu s-a realizat achizitia din motive birocratice sau de alt fel, ne confruntam cu o o situatie nesatisfacatoare si e evident ca trebuie rezoltata cat se poate de repede. Daca pana pe 14 septembrie nu toti copiii vor avea tablete, atunci Guvernul si autoritatile locale vor lucra sa aiba in 15, 16, 17, pentru ca din pacate pandemia nu va disparea intr-o saptamana sau doua. Momentan se lucreaza la un scenariu cu decontarea achizitiei. Daca nici asta nu merge, atunci avem varianta de achizitie directa pe loturi mici. Trebuie sa fim realisti”, a declarat șeful statului.

Întrebat iar care este termenul limită până la care elevii ar trebui să primească tablete, Klaus Iohannis a răspuns: „Cat mai repede posibil”.