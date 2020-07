VIDEO Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu Ludovic Orban: Este o veste foarte, foarte buna

Președintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, o ședință pe tema fondurilor europene, la care au participat premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan și miniștrii Finanțelor și Fondurilor Europene.

Iohannis a declarat, după întâlnire, că suma nu va fi folosită doar pentru a relansa economia României, ci și pentru reconstrucția țării.

”Este o sumă foarte mare și vom relansa și reconstrui România. Este o veste foarte, foarte bună. Pentru a folosi acești bani, trebuie să ne facem un plan solid, bun, aplicabil. Imediat după ce am revenit de la Bruxelles cu această sumă foarte mare, am convocat o echipă guvernamentală cu care am discutat aceste lucruri. Nu, nu a fost prima întâlnire pe această temă, ca să nu zică cineva că am stat și am așteptat.”, a declarat Klaus Iohannis.

