VIDEO - Klaus Iohannis explica de ce s-a sucit și vrea alegeri in pandemie: PSD este de vina

Președintele Klaus Iohannis susținea, în luna aprilie, că nu va fi de acord cu organizarea de alegeri, dacă situația epidemiologică va fi gravă. Între timp, Iohannis s-a răzgândit și a explicat că este vina PSD, asta pentru că este nevoie de un nou Guvern, construit în jurul PNL, care să nu fie sabotat în Parlament.

Citește și: DEMISIE de răsunet în PSD: senatorul Liviu Pop își anunță ieșirea din partid

”Vedeți că, din nefericire, în România avem 2 probleme grave: una este pandemia cu care ne confruntăm de aproape un an de zile, însă între timp am învățat multe despre acest virus, știm cum să-i facem față, știm mult mai multe despre gestionarea situației. În același timp avem și o problemă politică. Avem un Parlament care este dominat de un PSD care este lipsit de orice legimitate. Avem un Guvern care încearcă să țină lucrurile sub control, iar în același timp avem un PSD care trage frâna de mână. Românii își doresc un Guvern care să colaboreze cu PArlamentul, un Guvern care să lucreze pentru a face planuri de viitor.

Nu putem să stăm în acest blocaj politic. Din acest motiv trebuie să facem alegeri parlamentare la termen și este singura modalitate prin care românii își pot alege un nou Parlament care să ducă lucrurile mai departe, o nouă majoritate construită în jurul PNL și al altor partide, să avem un Guvern puternic, un Guvern care lucrează în folosul românilor. Avem nevoie de un nou Guvern pentru a ieși din această criză a pandemiei, dar și pentru a ieși din criza politică.”, a spus Klaus Iohannis.