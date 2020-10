VIDEO Klaus Iohannis: Masurile de restricție sunt inevitabile

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Cotroceni, după ce în România au început să fie reintroduse restricții în mai multe orașe ale țării și numărul de noi cazuri de coronavirus a ajuns la aproape 3.000 pe zi, că sunt „inevitabile” noile restricții.

„Romania a cunoscut cea mai mare crestere a numarului de cazuri de coronavirus de la debutul epidemiei. Cifre extrem de ingrijoratoare avem si in privinta numarului de decese precum si a numarului de pacienti din ATI. Trei indicatori care corelati trag un puternic semnal de alarma de care avem cu totii responsabilitatea sa tinem cont. Tendinta este de crestere a ratei infectarilor, de aglomerare a spitalelor, a cresterii numarului deceselor. In acest context masurile de restrictie sunt inevitabile. Cu cat mai repede sunt introduse si respecate, cu atat mai rapid isi vor produce efectele si vor putea fi ridicate din nou. Situatia e complicata nu doar in Romania, ci si in restul statelor europene”, a declarat Klaus Iohannis.