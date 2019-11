VIDEO Klaus Iohannis spune ca Viorica Dancila l-a 'MEGA-DEZAMAGIT': 'Nu a avut antecedente antidemocratice cunoscute mie, nu am prevazut evoluția ulterioara'

Klaus Iohannis a precizat, miercuri seara, la sediul PNL, într-o conferință de presă, că Viorica Dăncilă, pe care o credea pro-europeană pentru că a fost eurodeputată, a fost o ”mega-deazmăgire” pentru el. ”Nimeni din România nu și-a imaginat că așa vor evolua lucrurile”, a adăugat președintele.

”Mi s-a prezentat ca pe o doamnă care a fost 10 ani în Parlamentul European și am crezut că are priviri euyr Nu am cunoscut-o, recunosc că este o mega-dezamăgire pentru mine pentru că lucrat împotriva românilor, acum spune că nu ea a fost acolo, că este nevinovată. Este ciudat. Ca rezultat final, spun că îmi pare rău. A fost o majoritate puternică în Parlament, PSD cu ALDE. Nu a avut antecedente antidemocratice cunoscute mie, nu am prevăzut evoluția ulterioară și cred că nimeni din România nu și-a imaginat că așa vor evolua lucrurile.”, a spus Klaus Iohannis.

