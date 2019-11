VIDEO Klaus Iohannis spune care este MARELE REGRET + 'Din pacate, in ultimii 2 ani nu am mai avut vacanțe pentru ca am stat sa pazesc Romania de pesediști'

Klaus Iohannis a declarat că a avut, în cei 5 ani de mandat, doar 3 vacanțe, dar și în acelea a lucrat. Președintele a spus că nu a mai avut vacanțe în ultimii 2 ani pentru că a stat ”să păzească” România de PSD.

”Regret că nu am putut să terminăm mai repede faza pesedistă, pentru că am pierdut multe oportunități, în plan extern și economic. Au fost ani complicați pentru România. Am evitat crize profunde în România, mi-aș fi dorit să am ocazia să lucrez cu un guvern care să lucreze pentru români, să ducă România înainte.

O săptămână normală de lucru la Palatul Cotroceni. De regulă, începe luni și se termină vineri sau sâmbătă. Ziua începe dimineața și se termină la 18 sau la 24. Mi-a făcut mare plăcere să merg la munte, să mă întâlnesc și acolo cu români pentru a deschide apetitul pentru munte. Am fost plecat, în total, în 5 ani, în 3 vacanțe. Chiar dacă am fost plecat, am lucrat. Președintele nu are dreptul la concediu și nu există concediu, pentru că munca pe care o face nu o poate face nimeni. Mi-am luat mapa cu actele, cu pixul și am lucrat cu documente, de pe telefon. Din păcate, în ultimii 2 ani nu am mai avut vacanțe pentru că am stat să păzesc România de pesediști.”, a declarat Klaus Iohannis.

