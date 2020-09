VIDEO Klaus Iohannis: Sunt impotriva traseismului; cel mai important partid sa dea un exemplu demn de urmat

Preşedintele Klaus Iohannis a reiterat miercuri că nu este de acord cu traseismul politic şi şi-a exprimat speranţa că PNL va da un exemplu "demn de urmat" în acest domeniu. "Eu reiterez ce am mai spus. Eu sunt împotriva acestui traseism politic. Ba, mai mult, am avut diferite întâlniri şi cu foşti colegi, colege din PNL şi le-am spus şi lor acest lucru, dar evident cazuri punctuale au apărut şi trebuie să spun încă o dată: eu sunt împotriva traseismului politic şi sper să prind vremea în politica românească când acest traseism nu se mai practică. (...) Probabil se va ţine cont din ce în ce mai mult (de punctul meu de vedere în privinţa traseismului, n.r.). Cel puţin aceasta ar fi speranţa mea, ca cel mai important partid acum de pe scena politică să dea un exemplu demn de urmat şi în acest domeniu", a afirmat şeful statului, într-o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni. Pe de altă parte, întrebat cum îşi explică faptul că UDMR a boicotat votul moţiunii de cenzură, preşedintele a declarat că nu cunoaşte motivele care au stat în spatele acestei decizii. "Am urmărit şi eu cu oarece surprindere aceste schimbări de atitudine, pe parcursul zilei, dar, din păcate nu am aceste informaţii, ca să vă lămuresc, va trebui să întrebaţi la UDMR de ce şi-au schimbat atitudinea pe parcursul zilei. (...) Nu cunosc motivaţia şi nu îmi permit să fac presupuneri", a precizat Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Mihai Simionescu, imagine: Administraţia Prezidenţială, editor video: Marilena Gheorghiţă, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Ady Ivaşcu)