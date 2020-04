VIDEO La 50 de ani de la despartire, The Beatles sunt mai populari ca oricand

Au frânt milioane de inimi când s-au despărţit, la începutul anilor '70, însă jumătate de secol mai târziu The Beatles nu şi-au pierdut din popularitate şi încă domină scena muzicii pop, relatează vineri AFP.

La 10 aprilie 1970, în ziua fatidică a despărţirii, Paul McCartney anunţa în direct că "Cei Patru Fabuloşi" nu vor mai înregistra nimic împreună, potrivit Mediafax.ro.

Citește și: Liderul Cartel Alfa: prin șomajul tehnic, salariile bugetarilor vor fi tăiate cu cel puțin 35%

"The Beatles este considerată cea mai fabuloasă aventură a secolului XX, dar nimeni nu ar fi putut prezice că un succes deja extraordinar va continua în secolul următor", a declarat pentru AFP istoricul grupului, Mark Lewisohn.

"La 50 de ani de la despărţire, Beatles rămâne de neegalat artistic şi îi determină pe creatori să-şi depăşească limitele", subliniază autorul biografiei "The Beatles: All These Years".

Data de 10 aprilie 1970 este marcată pentru totdeauna cu negru pentru fanii grupului: în acea zi a fost publicat un interviu cu Paul McCartney în care sugera că The Beatles nu vor mai lucra împreună, chiar înainte de lansarea primului său album solo.

Fără a merge până la a anunţa clar destrămarea grupului, când a fost întrebat despre reluarea colaborării sale cu la fel de legendarul John Lennon în viitorul apropiat, Paul a răspuns sigur pe el: "Nu".

"McCartney se desparte de Beatles", titra New York Times.

Vezi si: Economistul-șef BNR, Valentin Lazea: României nu îi este permis ceea ce le este permis statelor dezvoltate .

Dizolvarea relaţiilor lor de afaceri s-a produs puţin mai târziu, într-un tribunal britanic, care a pecetluit definitiv sfârşitul grupului.

"Indestructibil"

Fanii au fost de neconsolat după despărţire, îşi aminteşte Philip Norman, autorul biografiei oficiale a lui Paul McCartney, publicată în 2016.

"O întreagă generaţie a crescut cu Beatles... Aveau dreptul la un nou album Beatles în fiecare etapă importantă din viaţa lor", a spus el. "Mulţi oameni şi-au spus: e groaznic, e oribil să trăieşti fără ei. Acesta era într-adevăr sentimentul dominant", a adăugat Norman.

Decenii mai târziu, ei rămân artiştii cei mai bine vânduţi din toate timpurile, cu un repertoriu mereu popular, de la "I Want to Hold Your Hand" şi "Hey Jude" până la "Yesterday" sau "Let It Be".

"Sunt peste tot", a subliniat Norman. "În limbajul cotidian, în titlurile din mass-media... îi cităm constant şi le ascultăm mereu muzica (...) Farmecul este indestructibil", a adăugat el.

"Help!"

La sfârşitul anilor '60, grupul din Liverpool - Lennon, McCartney, bateristul Ringo Starr şi chitaristul George Harrison - se bucurau de un succes aşa de mare încât au devenit "mai cunoscuţi decât Iisus Hristos", după spusele lui Lennon.

O Beatlemania care atârna greu: într-un interviu recent scos la lumină, Lennon explica faptul că titlul piesei "Help!" (Ajutor!), compusă în 1965 trebuia luat în mod literal. "Cântam "Help" chiar pentru că îl ceream", spunea el adăugând: "Nicio posibilitate de deconectare, 24 de ore pe zi întreaga lume îşi dorea o bucată".

Tensiunile din cadrul grupului, în special între Lennon şi McCartney, au adus în cele din urmă sfârşitul.

La momentul în care McCartney a făcut anunţul, ei nu mai susţinuseră un concert live de patru ani. Starr şi Harrison lansaseră deja un album solo, iar Lennon şi soţia sa, artista japoneză Yoko Ono, formaseră Plastic Ono Band.

McCartney a creat Wings, împreună cu soţia lui, Linda, la sfârşitul anului 1971.

Cu toţii au avut cariere solo de succes, însă Lennon şi Ono au devenit din ce în ce mai devotaţi activismului pacifist.

"Talente uriaşe"

Formaţia a fost la un pas de reformare, la mijlocul anilor '70, dar membrii s-au confruntat cu probleme legate de drepturi, potrivit lui Norman.

În 1980, a urmat tragedia: Lennon a fost asasinat în faţa locuinţei sale din New York.

Într-un interviu acordat în 2016, McCartney s-a felicitat pentru că s-a împăcat anterior cu Lennon.

În 1982, el a scris "Here Today", o melodie care se dorea a fi un mesaj de dragoste pentru Lennon, a explicat McCartney.

Cei doi au fost forţa motrice a grupului. "Lennon şi McCartney au fost uriaşi şi au produs împreună ceva magic", a spus Norman.

Pentru Lewisohn, The Beatles ies mereu în evidenţă din scena pop actuală, pentru că "există o lume între vedetele tranzitorii... şi artişti adevăraţi, precum Beatles, al căror talent creativ hrăneşte spiritul şi inspiră bucurie".