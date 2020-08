VIDEO La Flight Film Festival de la Timisoara poate fi vazut in premiera in Romania documentarul Beastie Boys Story

Documentarul "Beastie Boys Story", regizat de Spike Jonze, care va avea premiera pe 1 septembrie, la Flight Film Festival de la Timişoara, spune povestea celor care au influenţat muzica unor artişti precum Eminem, Rage Against the Machine, Head PE, Limp Bizkit, Sublime, Korn, Slipknot şi Blur, relatează News.ro.

Citește și: Jurnalistul Cristian Vasilcoiu candidează pentru o poziție de consilier local la Craiova

Michael Diamond şi Adam Horovitz de la Beastie Boys, una din cele mai surprinzătoare trupe de rap, îşi povestesc viaţa şi activitatea, reuşitele şi dezamăgirile, melodiile şi etapele.

Filmul va rula la D’Arc pe malul Begăi. Proiecţia va fi precedată de o discuţie pe tema "Actul muzical ca atitudine şi manifest" cu Mimo Obradov, Goran Mrakić, Florin Unguraş (U.F.O.), moderată de Mirela Iacob. Discuţia începe la ora 19.30, iar filmul va rula de la 20.30.

Conceput ca un stand-up pe subiectul propriilor lor aventuri muzicale, în documentarul „Beastie Boys Story“ Mike Diamond şi Adam Horowitz fac glume, deapănă amintiri, povestesc despre scenă muzicală newyorkeză a deceniului 8 şi, deloc întâmplător, modul în care o trupă, care ar fi vrut să fie punk, s-a trezit sedusă de rap şi hip-hop şi de posibilităţile pe care tehnologiile noi de atunci le ofereau unor muzicieni.

Filmul a fost programat să se lanseze în cinematografe pe 3 aprilie, urmând ca lansarea online să aibă loc pe 24 aprilie, pe Apple TV+, însă datorită pandemiei lansarea limitată în cinematografe a fost anulată.

Trupa Beastie Boys a fost creată în New York, în 1981 de un grup de copii provenind din familii din clasa de mijloc, ca răspuns la scena muzicală eclectică din acea perioadă. Beastie Boys a evoluat până în 1983 dintr-un cvartet hard-core punk, într-un trio rap/hip-hop. Îmbinând teme muzicale hard rock cu parodii, tinerii au realizat albumul "Licensed III" în ’86.

Cu „(You Gotta) Fight for Your Right (to Party)“ a confirmat afinităţile stilistice şi emoţionale pe care unii critici le-au găsit între hard rock şi rap. Au urmat o serie de melodii cunoscute, printre care "Hey Ladies", "Sabotage", care a rulat constant pe MTV având un videoclip regizat tot de Spike Jonze sau "Intergalactic", cu puternice influenţe electronice.

Flight Festival a luat naştere în 2019 şi este un festival de muzică, artă și tehnologie dezvoltat de organizatori în contextul în care orașul Timișoara va găzdui Capitala Culturală a Europei.

Ediţia din 2020 începe pe 28 august iar spaţiile în care se desfăşoară activităţiLE sunt Bastionul Theresia, Gradina de Vară a Filarmonicii Banatul, D’arc pe mal, Piaţa Sf. Gheorghe, Iulius Town şi Aerodromul Cioca. Carla’s Dreams, Irina Rimes, Roxen, Grimus, Toulouse Lautrec, Shiver, K-lu, Phaser, R.U.A, Persona, Allover, Kings are overrated, Dragoş Moldovan, Amalia Gaiţă şi mulţi alţii sunt artiştii care vor urca pe scena de la Aerodromul Cioca.