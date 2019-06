VIDEO Lewis Hamilton a fost huiduit de public la decernarea Marelui Premiu: i-a luat apararea chiar adversarul sau

Formula 1 ne impresionează în general pentru modul în care piloţii manevrează maşinile, la o viteză de peste 250 de km/h. Există însă şi cazuri în care reacţiile sau gesturile acestora devin virale, informează Mediafax.

Citește și: Darren Cahill este surprins de victoria lui Rafael Nadal: 'Încă îmi este greu să înţeleg cum un jucător a reuşit să câştige de 12 ori acelaşi Grand Slam'

După Marele Premiu din Canada, Lewis Hamilton (Mercedes / 34 de ani) şi Sebastian Vettel (Ferrari / 31 de ani) au arătat întregii lumi cât de uşor e să-ţi respecţi adversarul şi de ce sportul se referă în primul rând la fair-play. Fie el şi motorizat.

Campionul en-titre din "Marele Circ", Lewis Hamilton, a câştigat duminică MP al Canadei, după ce Sebastian Vettel a primit o penalizare de cinci secunde din partea FIA. Vettel a fost lider în Canada pe tot parcursul weekend-ului, dar a pierdut după o decizie venită din birourile FIA. Neamţul a terminat cursa pe primul loc, dar cu numai o secundă în faţa lui Hamilton, astfel că în urma penalizării a căzut pe locul secund.

Întregul episod a luat naştere în Turul 48. Vettel a pierdut controlul monopostului într-un viraj, a intrat pe o bucată de gazon aflată în afara circuitului, a revenit apoi pe asfalt, însă Lewis Hamilton a fost la un pas să-l lovească pe Vettel. Britanicul a frânat în ultimul moment şi a evitat contactul, astfel că Vettel a rămas pe primul loc, iar ambele maşini au scăpat fără vreo zgârietură. FIA a deschis o anchetă în urma acestui moment, considerând că Vettel l-a pus în pericol pe Hamilton, după ce a avut o revenire neregulamentară pe traseu. Vettel a reuşit cu greu să ţină maşina în frâu şi să evite coliziunea cu parapetul, iar revenirea pe traseu s-au produs în condiţii optime, având în vedere situaţia în care se afla pilotul Ferrari. Numeroase voci din fenomen au spus că momentul a fost unul delicat, dar că putea fi trecut cu vedere.

În Turul 58, Vettel a fost anunţat că va fi penalizat cu cinci secunde. Neamţul a avut o reacţie nervoasă şi a spus că "victoria ne este furată". La final, după ce n-a reuşit să pună cinci secunde între el şi Hamilton, Vettel a încheiat cursa pe locul 1, dar a fost retrogradat pe locul secund. Neamţul nici nu s-a mai obosit să ducă maşina sub podium, a lăsat-o chiar la intrarea în zona boxelor. De acolo a mers pe jos, după ce a avut un discurs dur prin cască: "Numai un orb poate spune că aveam unde să mă duc. Unde naiba era să mă duc?". De partea cealaltă, Lewis Hamilton i-a transmis lui Toto Wolff, şeful Mercedes AMG, că nu aşa vrea să câştige o cursă de Formula 1: "Ok, înţeleg că asta este decizia. Vă mulţumesc pentru efort băieţi, a fost o cursă bună, dar nu aşa vreau să câştig. Nu e normal".

Hamilton şi Leclerc, monegascul de la Ferrari care a terminat pe 3, au ajuns înaintea lui Vettel în zona podiumului. Între timp, neamţul care a luat-o la pas până acolo, a mai făcut un mic ocol. Înaintea de a intra în sala de aşteptare, unde se aflau Hamilton şi Leclerc, Vettel s-a dus la vehiculele celor doi. Neamţul a mutat plăcuţa cu locul 2 în dreptul maşinii lui Hamilton, iar pe cea cu locul 1 a pus-o în zona în care trebuia să se afle monopostul său. Fanii aflaţi pe circuit au aplaudat gestul.

După ce a dat ochii cu Lewis Hamilton, Vettel i-a transmis direct: "Nu aveam unde să mă duc!". Britanicul a încercat să-l consoleze pe Vettel: "Ştiu, asta e. Oricum, voi doi sunteţi foarte rapizi (n.r Vettel şi Leclerc)". A urmat festivitatea de premiere, unde Hamilton a fost urcat pe prima treaptă a podiumului, iar Vettel pe a doua. Până să fie pus la boxe imnul UK, Hamilton l-a tras pe Vettel lângă el, pe treapta dedicată campionului. Cei doi au stat câteva secunde braţ la braţ, după care a început baia de şampanie.

Când totul părea încheiat, reporterul acreditat de Formula 1 pentru MP al Canadei l-a întrebat pe Vettel dacă simte că victoria i-a fost furată. Neamţul a răspuns sincer: "Nu ştiu cine ia aceste decizii amuzante". Imediat, reporterul s-a îndreptat spre Hamilton, care i-a spus: "Nu ştiu de ce s-a luat această decizie, nu eu am luat-o. E decizia FIA şi nu avem ce face în această privinţă. Nu aşa vreau să câştig o cursă". Publicul l-a huiduit copios pe Hamilton în momentul interviului, iar Sebastian Vettel a intervenit şi i-a luat apărarea lui Hamilton: "Lewis nu are nimic de-a face cu asta. Voi, cei din public, nu ar trebui să-l huiduiţi. Nu merită să fie huiduit".

Mercedes a obţinut victoria cu numărul şapte din acest start de sezon, având procentaj 100%. Hamilton e lider în clasamentul general, Vettel e tocmai pe 3, dar cei doi au lăsat întrecerea în plan secund în Canada şi au predat o adevărată lecţie de fair-play. Pentru Hamilton este victoria cu numărul 78 din întreaga carieră, dar cu siguranţă este una dintre cele mai negre.

Clasamentul piloţilor în F1 (Top 5)

Lewis Hamilton (Mercedes) - 162p.

Valtteri Bottas (Mercedes) - 133p.

Sebastian Vettel (Ferrari) - 100p.

Max Verstappen (Red Bull Racing) - 88p.

Charles Leclerc (Ferrari) - 72p.

A class act from Sebastian Vettel saying the crowd not to boo on Lewis Hamilton



Sebastian Vettel you Legend.